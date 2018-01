Google vai lançar Android para carros em português em abril - Link - Estadão

NYT

Android Auto é compatível com smartphones com sistema a partir 5.0 do Android

O Google anunciou nesta quarta-feira, 23, a versão em português do sistema operacional Android Auto. Lançado em junho de 2014, o sistema é composto por um aplicativo instalado no smartphone que faz a “ponte” com o sistema de entretenimento instalado no carro: após conectar o aparelho por meio de um cabo USB a um veículo, a tela “espelha” aplicativos compatíveis, como WhatsApp, no painel do carro. O aplicativo, já no idioma local, estará disponível no País a partir do início de abril.

Até o momento, apenas três montadoras – Chevrolet, Honda e Volkswagen – já lançaram carros com o Android Auto embarcado. Entre os modelos que permitem que os motoristas utilizem o sistema do Google estão o Voyage, Fox, Cobalt e Accord. Ainda este ano, outras montadoras, como Fiat, Ford, Hyundai, Mitsubishi e Suzuki devem lançar carros com o Android automotivo no País.

Além disso, carros sem sistema de entretenimento embarcado podem usar o Android Auto por meio da instalação de um aparelho de som automotivo compatível. No Brasil, a Pioneer oferece uma central multimídia para carros compatível com Android Auto.

O Android Auto foi desenvolvido a partir de uma parceria da gigante de tecnologia com montadoras de automóveis e com a fabricante de processadores Nvidia. A iniciativa global, conhecida como Open Automotive Alliance (Aliança Automotiva Aberta, em inglês), tem como objetivo levar a experiência do Android para os automóveis. Atualmente, 44 montadoras participam do projeto em todo o mundo. O Brasil é o 12º país a receber o Android Auto.

Funcionamento. Para utilizar o Android Auto, é preciso ter um smartphone com Android a partir da versão 5.0 (Lollipop), além de um automóvel com o sistema embarcado. Uma vez conectado ao veículo, a tela do smartphone permanece bloqueada para que não seja possível utilizá-lo enquanto o motorista estiver dirigindo.

“A diferença principal do Android Auto é que todos os aplicativos foram adaptados à experiência do motorista”, diz o diretor de parcerias para Android, Chrome e Hardware na América Latina, Flávio Ferreira. Atualmente, a loja virtual do Google tem 50 aplicativos adaptados para uso em veículos.

O motorista pode dizer comandos, tocar na tela sensível ao toque ou acionar funções por meio de botões especiais que equipam o volante em alguns modelos de carros. É possível utilizar, por exemplo, o assistente pessoal Google Now para consultar a previsão do tempo, traçar uma rota no mapa e verificar o resultado de um jogo de futebol. O usuário também tem acesso a aplicativos como o Google Maps, os serviços de streaming de música Google Play Música e Spotify.

O sistema também permite usar recursos básicos do smartphone sem tirar as mãos do volante. O usuário pode fazer chamadas de voz e enviar mensagens de texto. Além disso, quando recebe notificações de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, Skype, Hangout e Telegram, é possível pedir para que o sistema leia as mensagens em voz alta.