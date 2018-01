Google vai lançar relógio inteligente de luxo com Tag Heuer - Link - Estadão

Presidente-executivo da Tag Heuer, Jean-Claude Bive. FOTO: Reuters Presidente-executivo da Tag Heuer, Jean-Claude Bive. FOTO: Reuters

BASILEIA, Suíça – A Tag Heuer, maior fabricante de relógios do grupo francês de artigos de luxo LVMH, anunciou uma parceria com o Google e a Intel para criar um relógio inteligente de luxo para concorrer diretamente com a Apple.

A Tag Heuer disse que a parceria tem como objetivo levar ao mercado o primeiro relógio de luxo usando o sistema operacional Android, do Google. A companhia planeja lançar o relógio no último trimestre deste ano.

O presidente-executivo da Tag Heuer, Jean-Claude Biver, não quis dar detalhes sobre preços, funcionalidades ou design.

O vice-presidente da unidade de novos dispositivos da Intel, Michael Bell, disse: “Acreditamos que a tecnologia vestível vai decolar pois representa quem você é e como deseja ser visto”.

/REUTERS