GoPro lança drone e nova versão da câmera Hero - Link - Estadão

Drone da GoPro será vendido por US$ 799 e caberá, dobrado, em uma mochila

A GoPro anunciou nesta segunda-feira, 19, um novo produto para quem adora novos jeitos de captar imagens: o drone Karma, que será vendido nos Estados Unidos por US$ 799 a partir do dia 23 de outubro.

Com quatro hélices, o aparelho tem um design bastante interessante, podendo ser dobrado e guardado dentro de uma mochila. O Karma poderá ser controlado por um controle simples, parecido com o dos videogames modernos, com uma tela no meio e dois comandos analógicos direcionais nas pontas.

Ao contrário de outros modelos de câmeras-drone, o Karma tem sua lente voltada para a frente, e não para baixo, o que deve ajudar as filmagens a não mostrarem as hélices do drone. Outra funcionalidade do drone é contar com conectividade direto para um app, que pode dar a outro usuário o controle da transmissão ao vivo do drone, bem como manipular a posição da câmera.

Três modelos da GoPro serão compatíveis com o drone: o Hero 4, e os novos Hero 5 Black e Hero 5 Session, anunciados pela empresa nesta segunda-feira. Há kits do Karma que serão vendidos por US$ 999, com a câmera Hero 5 Session, e US$ 1099, com a Hero 5 Black.

Hero 5 Black vai custar US$ 399 e poderá tirar fotos de 12 megapixel, e vídeos em resolução 4K.

Hero 5. A nova câmera topo-de-linha da GoPro, a Hero 5 Black, chegará ao mercado americano em 2 de outubro. Junto dela, também haverá uma nova versão da Session, câmera com formato de cubo cujo primeiro modelo havia sido introduzido em 2015. A Hero 5 Black vai custar US$ 399, enquanto a Hero 5 Session chegará ao mercado por US$ 299.

Ambas as câmeras são capazes de filmar vídeos em 4K, com velocidade de até 30 frames por segundo, e à prova d'água, podendo ser submersas em até 10 metros sem problemas. Os dois aparelhos terão controle de voz – com suporte a sete línguas diferentes – e poderão arquivar suas imagens no novo serviço de armazenamento na nuvem GoPro Plus. Por US$ 4,99 por mês, os usuários poderão arquivar seus vídeos e fotos em servidores específicos da GoPro.

Além do tamanho, a diferença entre os dois aparelhos está na qualidade das imagens – as fotos da Hero 5 Black são de 12 megapixels, e o aparelho têm uma tela de LCD de 2 polegadas, além de GPS embarcado. Já a Session não tem tela e tira fotos de 10 megapixels.