Hackers invadem webcams de mulheres e publicam vídeos no YouTube - Link - Estadão

Um relatório do grupo Digital Citizens Alliance mostrou que hackers estão praticando um novo crime virtual: invasão de webcams. Por meio delas, os criminosos tiram fotos e gravam vídeos da vítima em momentos íntimos. Em seguida, com o material em mãos, a vítima é coagida a pagar um resgate pelo conteúdo, que pode ser exposto em alguns meios, como o YouTube.

O mais assustador, porém, é que é tudo feito de uma forma praticamente imperceptível. Os criminosos usam trojans de acesso remoto e invadem o computador do usuário sem deixar rastros. Apenas há uma diminuição do desempenho da máquina, já que é utilizada muita memória do computador.

O relatório ainda mostra imagens com exemplos de pessoas expostas no YouTube e, depois, extorquidas.

O relatório ainda chama a atenção para o fato de que o crime não é raro. Os trojans representam mais de 70% de todos os malwares existentes hoje. Além disso, outros casos do tipo já foram vistos antes. Em 2013, por exemplo, o hacker Jared Abraham foi preso depois de ameaçar publicar fotos e vídeos de uma modelo com conteúdos coletados por meio de trojans.