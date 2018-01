IFA 2016: Chinesa Huawei lança dois novos smartphones - Link - Estadão

Terceira maior fabricante de celulares do mundo, a Huawei anunciou nesta quinta-feira, 1, durante a IFA 2016, maior feira de tecnologia da Europa, que acontece até 7 de setembro em Berlim, na Alemanha, dois novos smartphones de nível intermediário. O Nova e o Nova Plus, que possuem uma diferença de preço pequena, diferem apenas no tamanho de tela e na bateria, enquanto as especificações técnicas são idênticas.

Os dois modelos contam com processador Snapdragon 625, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, além de contar com leitor de impressões digitais e rodarem uma versão modificada do Android. Além disso, a câmera frontal dos dois dispositivos fotografa com resolução de 8 megapixels, enquanto a traseira é de 12 MP.

A tela é o fator que diferencia os produtos. Enquanto o Nova tem uma tela de 5 polegadas, o Nova Plus tem uma tela de 5,5 polegadas, ambas com resolução Full HD. A bateria do modelo padrão é de 3.020 mAh, enquanto a do Plus é de 3.340 mAh. Segundo a fabricante, ambos os aparelhos permitem navegar na web por cerca de 16 horas.

Os dois aparelhos começarão a ser comercializados ainda este mês em 50 países. O Nova, de acordo com a Huawei, custará US$ 445, enquanto o Nova Plus terá o preço de US$ 480. A empresa não divulgou quando os aparelhos chegarão ao Brasil.