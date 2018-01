IFA 2016: Sony anuncia smartphone com câmera de 23 megapixels - Link - Estadão

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 1, seu novo smartphone topo de linha, o Xperia XZ. O celular, anunciado durante a IFA 2016, maior feira de tecnologia da Europa, que ocorre essa semana em Berlim, se destaca pela câmera que fotografa com resolução de 23 megapixels. O aparelho chega às lojas dos primeiros países em outubro, mas a fabricante não revelou o preço.

O novo aparelho da fabricante japonesa tem características internas que chamam a atenção. O processador, um Snapdragon 820, garante o desempenho do aparelho, que ainda conta 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória para armazenamento. O celular também tem resistência a água e poeira e conta com uma tela de 5,2 polegadas com resolução Full HD.

Além da câmera traseira de 23 megapixels, o dispositivo possui uma outra frontal de 16 MP e ainda conta com uma maior abertura de luz, o que facilita fotos com qualidade em ambientes escuros. Tanto a câmera frontal como a traseira também permitem filmar vídeos com resolução Ultra HD ou 4K, que equivale a quatro vezes o Full HD – a maioria dos aparelhos avançados disponíveis no mercado só oferece essa resolução de filmagem na câmera traseira.

Intermediário. Além do XZ, a Sony também anunciou o X Compact, aparelho intermediário, que deve chegar ao mercado com preço mais baixo que seu "irmão mais velho". Com processador Snapdragon 650 e 3 GB de RAM, o smartphone conta com uma tela menor, de 4,6 polegadas, e câmera traseira igual à do XZ. A frontal, porém, teve a resolução reduzida para 5 megapixels.

Ainda não há data de lançamento oficial de nenhum dos dois produtos, apesar da empresa afirmar que serão comercializados a partir de outubro. A Sony também não anunciou o preço dos produtos.