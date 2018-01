IFA 2017: LG lança smartphone V30, mais compacto e com melhor câmera - Link - Estadão

EFE/Felipe Trueba Smartphone da LG vem com recursos para produzir filmes caseiros

A fabricante sul-coreana LG anunciou nesta quinta-feira, 31, o novo smartphone V30, durante coletiva de imprensa um dia antes do início da IFA, maior feira de eletrônicos da Europa, que será realizada entre 1 e 6 de setembro, em Berlim, na Alemanha. A nova versão do smartphone tem tela de 6 polegadas, mas o aparelho tem bordas mais finas, o que o torna menor e mais fácil de segurar que o G6, lançado há cerca de seis meses.

O smartphone é equipado com câmeras para agradar os fãs de fotos e vídeos. O V30 tem uma câmera com lente angular na parte frontal, para selfies, que fotografa com resolução de 13 megapixels. Na parte traseira, há uma câmera com resolução de 16 megapixels. A câmera tem lente com a maior abertura de lente que qualquer outro smartphone, prometeu a LG.

A maior abertura permite que a lente capte mais luz do ambiente, o que se traduz em fotos mais claras. Para analistas de mercado presentes no evento, o V30 tem boas chances para competir com seus principais rivais com sistema operacional Android, como o Galaxy S8+ e o Galaxy Note 8, desde que a LG possa fazer altos investimentos em marketing.

A LG, que já foi uma das cinco maiores fabricantes de smartphones, hoje está em oitavo lugar em número de vendas, de acordo com a empresa de pesquisas Strategy Analytics. Ao lado de outras grandes fabricantes, como HTC e Sony, a empresa tem sido pressionada por fabricantes como Samsung, Apple e a chinesa Huawei.

O smartphone chega ao mercado com tecnologia de reconhecimento de voz e com o assistente pessoal do Google, o Assistant. O smartphone vai chegar às lojas da Coreia do Sul a partir de 21 de setembro e, em seguida, a regiões como América do Norte, Ásia, Europa, África e Oriente Médio. O preço do produto ainda não foi revelado.