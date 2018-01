Impressora portátil para smartphones pretende reviver as fotos impressas - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Antigamente, era comum o armazenamento de fotos em álbuns. Com câmeras dependentes de filmes, as pessoas imprimiam as imagens para poder ver o resultado e, depois, compartilhar com os amigos. Com o advento das máquinas digitais, a necessidade de imprimir as fotos se perdeu. O armazenamento, então, era feito em pen drives e, mais recentemente, em nuvens.

Querendo transformar, novamente, em itens físicos, o chinês Justin Yu criou a droPrinter, impressora portátil para smartphones, que está em financiamento coletivo no site Kickstarter.

Os benefícios dela são inúmeros. A bateria dura mais de 120 horas em stand by e mais de 7 horas em uso direto. Os custos com impressão são baixos: é utilizado um papel térmico, que dispensa a necessidade de tinta. Basta comprar um rolo – que custa US$ 3. Para mandar arquivos do celular para o dispositivo, basta conectar via Bluetooth controlar tudo por um app.

É necessário apenas mais US$ 1 mil para que a meta seja alcançada com mais 24 dias de arrecadação. Para adquirir droPrinter, basta contribuir com US$ 60 (equivalente a R$190). O envio das impressoras está marcado para março do ano que vem.