iPad Pro chega ao País com preço a partir de R$ 7;3 mil - Link - Estadão

A Apple inicia, nesta sexta-feira, 4, a venda do iPad Pro, versão do tablet da marca com tela de 12,9 polegadas, no Brasil. Como qualquer outro produto da empresa lançado no país, o preço alto impressiona: o novo tablet chega a partir de R$ 7.299, em sua versão com 32 GB de armazenamento internet e conexão apenas por meio de Wi-Fi.

O dispositivo chega quase um mês depois de ser lançado em mais de 40 países, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Japão. No exterior, o tablet tem preço inicial de US$ 799 (cerca de R$ 3 mil) na versão mais básica, mas pode passar de US$ 1 mil se o consumidor quiser adquirir um teclado e a caneta Apple Pencil.

O modelo intermediário, com Wi-Fi e 128 GB, será vendido no Brasil por R$ 8,6 mil, enquanto a versão de 128 GB e conexões Wi-Fi e 3G/4G chega ao país por R$ 9,7. Caso o consumidor ainda queira adquirir e caneta Apple Pencil e o teclado, terá de desembolsar mais R$ 750 e R$ 1,3 mil, respectivamente.

Anunciado em 9 de setembro, o aparelho com tela de 12,9 polegadas tem como público-alvo clientes corporativos. A empresa de pesquisa Forrester projeta que as vendas para empresas vão representar 20% do mercado total de tablets até 2018, comparado a 14% atualmente – o mercado deve crescer de 218 milhões para 250 milhões de unidades no mesmo período. O iPad Pro disputa mercado com o Surface Pro 3, outro tablet grande de 12 polegadas, fabricado pela rival Microsoft. O produto, porém, não é vendido no Brasil.

Recursos. O novo iPad tem a maior tela entre aparelhos que rodam o sistema operacional iOS – as últimas versões, como o iPad Air 2, tem display de 9,7 polegadas. Ele vem com processador A9X de 64 bits, 4 GB de memória RAM e sistema operacional iOS 9, o mais recente da Apple. Outra novidade é a Apple Pencil, caneta usada para desenhar e escrever sobre a tela. O recurso é o mesmo oferecido pelas canetas Stylus que acompanham tablets da Samsung e da LG.