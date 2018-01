iPhone 7 começa a ser vendido em 28 países - Link - Estadão

Reuters Os primeiros a adquirirem o iPhone 7 em Sidney, na Austrália, comemoram

O iPhone 7 começou a ser vendido nesta sexta-feira, 16, em 28 países ao redor do mundo. O lançamento, como já é tradicional na data, gerou filas enormes na porta de lojas da Apple, com dezenas de pessoas esperando para adquirir o novo smartphone. A Austrália foi um dos primeiros países do mundo a iniciar as vendas do aparelho devido ao fuso horário, criando uma fila com mais de 200 pessoas na porta da loja e mais de 48 horas de espera para os primeiros da fila.

Uma dessas pessoas que esperou tanto tempo foi Marcus Barsoum, um rapaz de 16 anos e que era o primeiro da fila em Sidney, na Austrália. Sentado em uma cadeira preta, ele ficou mais de dois dias acampado na frente da loja. "Vou comprar o iPhone 7 Plus", comentou o jovem de 16 anos à agência de notícias EFE. Ele também confessou que se decepcionou "um pouco com o design" e diz que o "iPhone precisa ter baterias melhores e carregamento mais rápido".

Ele já é conhecido nas lojas da Apple por ser, há dois anos, uma das 15 primeiras pessoas a adquirir os novos lançamentos. Neste ano, ele ainda recebeu uma proposta de quase US$ 1,9 mil para ceder seu lugar. Ele não topou.

Ainda não há uma previsão de lançamento do novo iPhone 7 no Brasil. Também não há um preço definido para o aparelho no País. Fora daqui, o iPhone 7 está custando entre US$ 649 e US$ 769.

Nova versão. O novo aparelho da Apple apresentou poucas mudanças em relação ao modelo anterior. O aparelho se tornou resistente à água e à poeira em sua nova versão, tecnologia já disseminada entre os concorrentes, como a Samsung e Lenovo. Outra novidade foi o processador, que promete tornar o smartphone mais rápido e com menor consumo de bateria. A câmera ganhou novo sensor e conjunto de lentes, mas manteve a resolução em 12 megapixels – a mesma desde 2014.

A mudança mais radical, entretanto, foi o fim da tradicional entrada para fones de ouvido, o que causou revolta entre os usuários. Quem comprar o iPhone 7 terá de usar apenas fones com fios ou modelos que se conectam via Bluetooth da própria marca. No evento, a empresa anunciou um novo fone de ouvido sem fio, chamado AirPods. “Tivemos coragem de mudar para algo mais moderno”, justificou o vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, no evento. “Nossa visão é de que o futuro será sem fio.”