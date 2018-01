iPhone 7 pode voltar a ganhar versão na cor preta - Link - Estadão

Reuters Nova geração do iPhone deve ser lançada em meados de setembro nos Estados Unidos

A Apple pode lançar uma versão na cor preta do iPhone 7, de acordo com informações do site de tecnologia Apple Insider. Há rumores de que o produto possa ganhar uma opção no azul escuro, quando chegar às lojas no final do ano. A Apple não confirma as informações.

De acordo com o site, a nova cor do iPhone vai substitui a prateada, que deixará de existir na nova geração do smartphone. Não seria a primeira vez que a Apple lançaria uma versão preta do produto. Esta opção esteve disponível desde o primeiro modelo de iPhone, lançado em 2007, até o iPhone 4S. A Apple também já lançou um iPhone na cor azul claro, o iPhone 5C, embora essa opção não tenha feito grande sucesso entre os usuários.

Além da nova cor, outros rumores sobre o próximo smartphone da Apple circulam na internet. O modelo com tela maior deve ganhar uma câmera traseira dupla, o que vai permitir mudar o foco da imagem mesmo após ter fotografado a cena. Além disso, os smartphones devem vir sem a tradicional entrada para fones de ouvido. Fontes próximas à empresa afirmam que os fones serão conectados por meio da saída Lightning, usada para carregar a bateria do aparelho.

A expectativa é de que a Apple anuncie o iPhone 7 em meados de setembro nos Estados Unidos, como nos últimos anos.