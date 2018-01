iPhone 7 pode ter botão home remodelado e versão com câmera dupla - Link - Estadão

À medida que a próvavel data de lançamento do iPhone 7 se aproxima – a previsão é que aconteça em setembro – mais rumores sobre o aparelho começam a aparecer. De acordo com a agência Bloomberg, a Apple vai alterar o botão home e abandonar a entrada para fones de ouvido. Além disso, os aparelhos terão recursos fotográficos mais avançados e design semelhante ao da atual geração.

A principal novidade seria a reformulação do botão home, que passaria a ser sensível à pressão e equipado com motores de vibração responsáveis por criar a sensação de resposta tátil. A tecnologia seria a mesma empregada nos mouse pads da linha mais recente de MacBooks, que utilizam o recurso Force Touch. Por meio dele, o usuário pode acessar menus e outras funcionalidades de acordo com a pressão aplicada no aparelho.

Outro rumor cada vez mais próximo de ser confirmado é a remoção da entrada de fone de ouvido, que daria lugar a conectividades dos fones por meio de bluetooth e pela saída usada para carregar o aparelho. É provável que a empresa anuncie uma linha de fones com entrada Lightning junto com o lançamento do iPhone 7. O abandono da entrada para fone de ouvido aumentaria a resistência do dispositivo à água e abriria espaço para um segundo alto-falante.

Os recursos de câmera do aparelhos também devem ser aprimorados. Para a versão 7S Plus, a Apple teria adicionado mais uma câmera na parte de trás. O modelo seria equipado com dois sensores que capturam as cores de forma diferente. Ao tirar uma foto, o aparelho combinaria a imagem registrada por cada câmera, o que produziria fotos mais nítidas, principalmente quando tiradas em ambientes com pouca iluminação.