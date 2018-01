iPhone 8 e 8 Plus chegam ao Brasil sem filas - Link - Estadão

Felipe Rau/Estadão Apple Store, no Shopping Morumbi, teve pouca demanda pelo iPhone 8 e 8 Plus na abertura da loja

A Apple começou a vender o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus nesta sexta-feira, 3, no Brasil. Em São Paulo, a demanda foi fraca: poucas pessoas ficaram em frente à única loja oficial da marca na cidade, a Apple Store, no Shopping Morumbi. Para se ter ideia, no momento de abertura da loja, havia cerca de seis pessoas interessadas em comprar os novos aparelhos posicionadas do lado direito da entrada; do lado esquerdo, havia mais de dez pessoas posicionadas esperando a abertura da loja em busca de serviços de assistência técnica. Os novos smartphones estão à venda com preço a partir de R$ 4 mil (iPhone 8) e R$ 4,6 mil (iPhone 8 Plus).

A primeira da fila foi a comerciante Bianca Hernandes, de 25 anos, que queria trocar seu iPhone 6S pelo iPhone 8. Mas a visita à loja não foi exatamente planejada. "Eu vim aqui ontem comprar o relógio Apple Watch e, então, me avisaram que hoje o iPhone 8 começaria a ser vendido", contou Bianca, rindo. "Resolvi voltar hoje e comprar os dois produtos." Segundo ela, o que mais chama a atenção na nova versão do iPhone é a qualidade da câmera para fotografar e filmar e o fato de o aparelho ser resistente à água e poeira.

Felipe Rau/Estadão Bianca Hernandes, a primeira a comprar o iPhone 8 no Brasil

Bianca usa iPhones desde a versão 4 do aparelho lançada em 2010. A comerciante diz que já tentou trocar para um smartphone com sistema operacional Android, mas achou o aparelho muito lento e voltou para o iPhone. Ela diz que, embora goste da marca, não tem outros dispositivos, como o tablet iPad, e não tem a intenção de gastar R$ 7 mil para comprar o iPhone X, que marca os dez anos do lançamento do iPhone. "É muito caro", diz.

Felipe Rau/Estadão Carlos Takenaka comprou iPhone 8 Plus, com 256 GB de memória

Após a abertura da loja, a ilha de demonstração dos novos smartphones, no fundo da loja, chegou a ficar cheia. O médico Carlos Takenaka, de 51 anos, também estava entre os consumidores interessados no lançamento. "Comprei o iPhone 8 Plus, com 256 GB de memória", diz ele, que pagou R$ 5,4 mil no novo smartphone. "Preciso de espaço, pois tiro muitas fotos."

Outra pessoa que saiu da loja carregando seu mais novo smartphone foi a publicitária Marina Haj, de 23 anos. Ela deixou de viajar no feriado prolongado para comprar o iPhone 8. "Troco de iPhone todo ano", diz ela, que também estava entre os primeiros a comprar o produto no ano passado, quando a Apple lançou o iPhone 7 no País. "Gosto de me manter atualizada com as novas versões lançadas pela Apple."

Felipe Rau/Estadão Fã da Apple, Marina Haj troca de iPhone todo ano

Segundo Marina, a versão escolhida foi o iPhone 8 com 64 GB de memória na cor dourada. "Gosto de vir comprar no lançamento, pois a versão que eu gosto pode esgotar", conta a jovem, que hoje possui o iPhone 7 com 128 GB de memória. "O que mais me impressionou no novo smartphone é a qualidade da câmera e o processador melhor, além do design na parte traseira que é espelhado", completa.

Nova versão. Os dois novos modelos trazem basicamente o mesmo design da versão 7, lançada no ano passado. A principal diferença é o corpo em alumínio, coberto com um vidro resistente tanto na parte frontal, como na traseira. Eles continuam a ter proteção à prova d'água e de poeira, como na versão anterior. A diferença entre o iPhone 8 e o 8 Plus é o tamanho da tela: a versão menor tem 4,7 polegadas e a maior 5,5 polegadas.

Felipe Rau/Estadão Ilha de experimentação da Apple Store, no Shopping Morumbi, chegou a ficar cheia na manhã da sexta-feira

Os novos smartphones também são mais potentes, usando o chip A11, que tem seis núcleos de processamento. Segundo a Apple, isso fará com que os smartphones sejam 70% mais rápidos que o iPhone 7 e iPhone 7 Plus, atualmente no mercado, mas mais eficientes em termos de consumo de energia.

Na prática, a empresa está tentando convencer os usuários de que os novos modelos terão uma bateria com maior duração que as versões anteriores, mas é preciso esperar os primeiros testes para confirmar que há uma vantagem real.

A câmera traseira dos dois dispositivos fotografa com resolução de 12 megapixels e ganhou estabilização óptica. Além disso, o iPhone 8 Plus ganhou novos sensores e oferece abertura de lente de f/1.8 e f/2.8. A câmera dupla do iPhone 8 Plus traz um novo recurso que permite ajustar a luminosidade do rosto em retratos. Os dois modelos do dispositivo tem câmera frontal de 7 megapixels.

iPhone X. A versão comemorativa dos dez anos de lançamento do primeiro iPhone não chega ao Brasil nesta sexta-feira, 3, junto com o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. O iPhone X, que terá preço a partir de R$ 7 mil no País, chegará às lojas brasileiras até o final do ano, mas ainda não há uma data exata definida.

O iPhone X chegou também às lojas dos Estados Unidos e de outros países nesta sexta-feira, levando centenas de fãs para a porta das lojas oficiais da Apple, num movimento inesperado, dado o alto preço do dispositivo (US$ 1 mil). Nesta quinta-feira, 2, durante a divulgação de seu balanço financeiro, a Apple sinalizou uma previsão de receita alta, o que mostra que a companhia espera forte demanda pelo dispositivo. Os números animaram os investidores e a Apple chegou a bater recorde e ultrapassar US$ 900 bilhões em valor após o fechamento do mercado.