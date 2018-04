Reuters Usar os dedos para tocar na tela do celular pode ser coisa do passado em um futuro próximo

As telas pegajosas e cheias de impressões digitais do iPhone podem ser coisa do passado em um futuro próximo – caso se confirmem os relatórios, divulgados pela agência de notícias Bloomberg, de que a empresa está desenvolvendo uma tela "sem toque".

Segundo a publicação, uma nova tecnologia de tela desenvolvida pela empresa vai permitir que o usuário controle funções de seu smartphone apenas passando o dedo sobre a tela, sem precisar encostar ou tocar no aparelho. Na notícia, a Bloomberg cita fontes familiarizadas com o assunto, ressalta que talvez a tecnologia não chegue ao mercado – e, se chegar, não deve estar nas lojas por pelo menos dois anos. Procurada, a Apple não respondeu aos pedidos de comentários da agência.

Nos últimos anos, a Apple e outros fabricantes têm sido criticados pela falta de inovação nos smartphones. A empresa de Tim Cook, porém, é mais afetada pelas críticas por ter sido a empresa que concebeu o mercado de celulares inteligentes tal como ele é hoje. Até mesmo o iPhone X, lançado no ano passado, que tem uma tela quase infinita e tecnologias de reconhecimento facial, falhou em impressionar os consumidores e analistas. Por conta disso, mudar a forma como as pessoas interagem com suas telas seria algo bastante interessante para o mercado.

Além disso, uma tecnologia que permita interação com computadores sem toque tem sido um sonho dos fãs de ficção científica desde o lançamento do filme Minority Report, em 2002.

Por enquanto, apenas alguns rascunhos dessa meta foram feitos – a Samsung, por exemplo, já tem sensores em alguns de seus celulares que permitem o controle de funções específicas sem toque. Um aceno de mãos, por exemplo, permite que o celular mude de imagens em um álbum de fotos. Baseado no que a Bloomberg publicou, a Apple está trabalhando uma tecnologia capaz de detectar os gestos de um dedo, mais do que de toda a mão.

A notícia da Bloomberg diz ainda que a Apple trabalha em telas curvas, algo que outros fabricantes, como Samsung e LG, já incorporaram há alguns anos em seus aparelhos.

Nos últimos anos, o orçamento da Apple para pesquisa e desenvolvimento tem crescido: nos quarto trimestre de 2017, esse gasto chegou a US$ 3 bilhões, segundo dados financeiros divulgados pela empresa. A mesma quantia não era gasta pela empresa em um ano inteiro há quatro ou cinco anos, diz o analista Neil Cybart, da consultoria Above Avalon.

Além disso, fontes dão conta de que a Apple está trabalhando para desenvolver um novo tipo de tela, chamado MicroLED, e que pode desenvolver seus próprios chips para substituir componentes feitos pela Intel em seus computadores. / TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS