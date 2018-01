iPhone SE chega ao Brasil por preços a partir de R$ 2,7 mil - Link - Estadão

A Apple divulgou nesta quinta-feira à noite, 5, os preços do iPhone SE no Brasil. Com tela de 4 polegadas e especificações similares ao iPhone 6S, modelo mais recente da empresa, o aparelho será vendido no Brasil por preços a partir de R$ 2,7 mil (na versão com 16 GB de armazenamento), em quatro cores: prateado, dourado, cinza espacial e ouro rosa. A versão mais robusta do aparelho, com 64 de armazenamento, custará R$ 3 mil.

Nos Estados Unidos, o modelo mais básico do aparelho, com 16 GB de armazenamento, custa US$ 399 (aproximadamente R$ 1,4 mil, na cotação desta sexta-feira, 6). A empresa, entretanto, não divulgou quando o aparelho estará disponível para compra no País. De qualquer maneira, a Apple mantém a mesma janela de lançamento que adotar para trazer seus principais produtos ao Brasil: nos EUA, o iPhone SE chegou às lojas em 31 de março.

Além da tela menor, há algumas diferenças entre o iPhone SE e o iPhone 6S. A tela sensível ao toque não possui tecnologia 3D Touch, que modifica a execução de funções de acordo com a pressão aplicada pelo usuário quando toca a tela.

Confira os principais destaques do novo iPhone SE











Foto: NYT A Apple apresentou em evento na tarde desta segunda-feira, 21, um novo iPhone: o iPhone SE, que chega ao mercado para substituir o iPhone 5S, que foi descontinuado. O principal destaque do iPhone SE é o preço: ele será vendido nos EUA por US$ 399 (na versão de 16 GB) e US$ 499 (na versão de 64 GB de armazenamento). Ainda não há informações sobre o preço do iPhone SE no Brasil. O iPhone SE tem tela de 4 polegadas, como as primeiras versões do smartphone da Apple. Segundo a empresa, a tela menor é um atrativo interessante para as vendas do smartphone: em 2015, foram vendidas nada menos 30 milhões de unidades do aparelho nos modelos que têm tela de 4 polegadas. Internamente, o iPhone SE tem os mesmos processadores (A9) e chip gráfico (M9) que o iPhone 6S, modelo topo-de-linha da empresa anunciado no final de 2015. Foto: NYT O novo modelo do iPhone, o iPhone SE, estará disponível em quatro cores: rosa dourado, dourado e os tradicionais branco e preto. O iPhone SE tem a câmera traseira igual à do iPhone 6S – com 12 megapixels e True Tone Flash. A empresa, por outro lado, reduziu a resolução da frontal de 5 megapixels para 1,2 megapixel – o que prejudica a qualidade dos selfies. A câmera traseira também filma em Ultra HD ou 4K. O novo aparelho também conta com a assistente pessoal Siri - que pode reconhecer a voz do usuário mesmo quando ele não está segurando o iPhone SE. Para chamá-la, basta usar a expressão "Hey Siri". Irmão mais novo da família Apple, o iPhone SE chega ao mercado norte-americano em 31 de março, e tem pré-venda a partir da próxima quinta-feira, 24. Ainda não há previsão de lançamento do aparelho no Brasil, mas a Apple espera chegar a 110 países até o final de maio.

A Apple manteve a câmera traseira, de 12 megapixels, mas reduziu a resolução da frontal de 5 megapixels para 1,2 megapixel – o que prejudica a qualidade dos selfies. A câmera traseira também filma em Ultra HD ou 4K. Curiosamente, segundo informações divulgadas pela fabricante, a bateria tem duração ligeiramente maior que a do iPhone 6S.

Com o lançamento do iPhone SE, a empresa também anunciou que vai descontinuar o iPhone 5S, modelo que havia sido anunciado no final de 2013 e permanecia à venda até hoje.