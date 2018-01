iPhone SE começa a ser vendido no País por até R$ 3 mil - Link - Estadão

NYT O iPhone SE tem especificações similares ao do iPhone 6S e tela de 4 polegadas

A Apple deu início ontem às vendas do iPhone SE, mais recente modelo de smartphone lançado pela empresa, no Brasil. O aparelho tem recursos similares ao do iPhone 6S, mas a tela é menor, de 4 polegadas. O smartphone chega em duas versões: a mais barata, com 16 GB de armazenamento, custa R$ 2,7 mil, enquanto a que oferece 64 GB sai por R$ 3 mil. Por enquanto, as vendas estão restritas ao site de Apple – lojas físicas de São Paulo e do Rio ainda não receberam os produtos.

O iPhone SE é o primeiro a chegar com preço abaixo de R$ 3 mil nos últimos três anos – o último aparelho a estrear nessa faixa de preço foi o iPhone 5C, versão colorida do smartphone. As versões mais básicas dos iPhones 6S, o modelo anterior, chegaram ao País por pelo menos R$ 4 mil.

Nos Estados Unidos, o iPhone SE ficou disponível nas lojas no dia 31 de março. O modelo mais básico do aparelho, com 16 GB de armazenamento, custa US$ 399 (aproximadamente R$ 1,4 mil) e o mais caro US$ 499 (cerca de R$ 1,8 mil).

Enxuto. Além da tela menor, há algumas diferenças entre o iPhone SE e o iPhone 6S. A tela sensível ao toque não possui tecnologia 3D Touch, que modifica a execução de funções de acordo com a pressão aplicada pelo usuário quando toca a tela.

A Apple manteve a câmera traseira, de 12 megapixels, mas reduziu a resolução da frontal de 5 megapixels para 1,2 megapixel – o que prejudica a qualidade dos selfies. A câmera traseira também filma em Ultra HD ou 4K. Curiosamente, segundo informações divulgadas pela fabricante, a bateria tem duração ligeiramente maior do que a do iPhone 6S.

Tablet. A Apple também começou a vender no País o iPad Pro de 9,7 polegadas. Os preços variam entre R$ 5,5 mil – para o modelo com 32 GB de armazenamento – e R$ 8 mil, com 256 GB, na versão com conexão somente Wi-Fi. Já a versão com 3G/4G sai por R$ 6,6 mil (32 GB) e por R$ 9,2 mil (235 GB).