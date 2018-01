iPhones e iPads antigos deixam de funcionar com novo sistema - Link - Estadão

REUTERS

Um número significativo de consumidores da Apple estão relatando que seus aparelhos móveis deixaram de funcionar após a tentativa de atualizar para o novo sistema operacional iOS 9. Este é o caso mais recente do histórico de falhas de lançamento da gigante de tecnologia.

O Twitter e outras redes sociais foram inundadas por clientes descontentes relatando dois problemas distintos, um que parece ser especificamente relacionado com modelos mais antigos do iPhone e iPad.

“Está além da inconveniência de não poder usar seu telefone por um dia”, disse a estudante Pip Cordi enquanto a equipe da Apple Store no centro de Sydney cuidava de seu celular nesta sexta-feira. “Eu tenho um monte de aplicativos que uso para a escola, coisas como aplicativos de línguas e dicionários e que são muito importantes para meus estudos.”

Outra usuária do iPhone, Zorry Coates, disse que passou três horas na loja da Apple e foi deixada com a opção de ou reiniciar seu celular para as configurações de fábrica, perdendo todos seus dados não salvos em backup, ou esperar até que os técnicos da Apple anunciem uma atualização.

A sede da Apple em San Francisco não respondeu imediatamente um pedido por declarações na quinta-feira. Um porta-voz da Apple em Sydney disse que a companhia não tinha nenhum comentário.

Apesar dos problemas, um número significativo de usuários do iOS atualizaram seus aparelhos; mais de 16 por cento, de acordo com a companhia de análise Mixpanel na quinta-feira.

