Japão vai lançar 1º celular que pode ser lavado com água e sabão - Link - Estadão

A empresa japonesa Kyocera lançará na próxima semana o primeiro telefone celular do mundo que pode ser lavado com água e sabão, segundo anunciou nesta quinta-feira, 3, a companhia.

O aparelho, batizado como Digno Rafre, será posto à venda no dia 11 de dezembro com um preço de 57 mil ienes (cerca de R$ 1.750) e tem um “funcionamento impermeável”, por isso que tanto a tela como a carcaça podem ser lavados “à mão” com sabão.

A impermeabilidade do telefone Digno Rafre permitirá ao usuário limpá-lo em uma torneira, tal como mostra seu vídeo promocional, ou que o aparelho não estrague se acidentalmente cair em um recipiente cheio de água, como em uma banheira ou um vaso sanitário.

Além disso, sua tela tátil pode ser utilizada enquanto está molhada, detalhou o fabricante em comunicado, no qual recomenda este telefone inteligente para famílias com crianças pequenas ou para aqueles que queiram consultar receitas enquanto cozinham, entre outros.

Este aparelho conta com uma bateria que permite utilizá-lo durante 1.300 minutos sem interrupção e uma câmera de alta qualidade.

Com este lançamento o fabricante japonês pretende “ajudar” os usuários dos smartphones a manter limpos seus aparelhos, cujas telas podem conter até 600 tipos de bactérias (30 vezes mais que as que existem em um vaso sanitário), segundo um estudo recente da Universidade de Barcelona.

