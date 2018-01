Jaqueta inteligente do Google e da Levi's chega ao mercado por US$ 350 - Link - Estadão

Levi's Levi's e Google se uniram para criar uma jaqueta inteligente que tem como público alvo os ciclistas.

O Google e a tradicional marca de roupas Levi’s anunciaram a data de lançamento de sua jaqueta jeans inteligente. Com preço a partir de US$ 350, o produto chegará a algumas lojas no dia 27 de setembro e estará disponível no site da Levi’s no dia 2 de outubro.

O principal aspecto da peça é que ela coloca, literalmente, a tecnologia “na manga” do usuário, mas o faz de uma forma sutil, sem precisar distrai-lo com mais uma tela. A jaqueta inteligente – chamada Jacquard – é voltada para quem pedala para ir trabalhar.

A ideia é simples: as fibras da jaqueta são conectadas, de forma que permitem a seus usuários atender ligações, receber direções do Google Maps ou até mesmo conferir as horas, apenas dando pequenos toques nas mangas. Com esses pequenos gestos, a jaqueta é capaz de enviar as informações necessárias para o fone de ouvido do usuário, de forma que ele possa manter seus olhos na estrada sem precisar olhar para uma tela.

As fibras da jaqueta são laváveis e ficam conectadas por uma espécie de “abotoadura inteligente”, conectada a um telefone via Bluetooth e que deve ser retirada da peça antes de ir à máquina de lavar. Ela funciona com aparelhos Android e iOS.

Originalmente, as empresas prometeram que a jaqueta estaria no mercado bem antes da data anunciada. A justificativa para o atraso foi a de que as tecnologias responsáveis pela durabilidade do produto, bem como as do aplicativo, demoraram mais do que o previsto para ficarem prontas. Além disso, as companhias optaram por esperar a chegada do outono no hemisfério norte, quando o produto teria mais apelo para os consumidores.