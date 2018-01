Kodak lança câmera que imprime fotos na hora - Link - Estadão

Kodak Câmera será vendidas nas cores amarelo e cinza por enquanto.

A Kodak lançou uma nova câmera instantânea batizada de Printomatic na última segunda-feira, 11. A câmera, assim como a Polaroid e a Instax da FujiFilm, imprime fotos direto no corpo do dispositivo em um papel especial à prova d’água. Sem previsão de chegar ao Brasil, o modelo custa US$ 69 nos Estados Unidos.

Com design retrô, a câmera estará disponível nas cores amarelo e cinza. O corpo do aparelho é bastante compacto e nele só há um visor óptico. A resolução da Printomatic é de 10 megapixels, e ela cria arquivos digitais no cartão de memória, além da foto impressa de 2x3 polegadas.

A única desvantagem é que a câmera não tem conexão Wi-Fi, então mandar as fotos para as redes sociais não vai ser tão simples. Os pacotes com papéis fotográficos serão vendidos separadamente, mas o preço do material ainda não foi divulgado.