Lenovo lança o intermediário Vibe K5 no Brasil por R$ 999 - Link - Estadão

A Lenovo deu mais um passo na sua estratégia de lançar smartphones com marca própria no Brasil: depois do Lenovo Vibe A7010, a empresa anunciou nesta quarta-feira, 30, a chegada do Vibe K5 ao País. Com preço de R$ 999, o Lenovo Vibe K5 chega ao mercado em três cores: prata, grafite e dourado.

Com tela de 5 polegadas, 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória para armazenamento, o aparelho tem especificações melhores que Moto G (terceira geração) – também da Lenovo – e o K10, da LG. O produto vem com processador Snapdragon de 1,5 GHz com oito núcleos. Ele adota a versão mais recente do sistema operacional Android, a 5.1 (Lollipop) – e vai receber o Android 6.0 quando ele estiver disponível.

Outros destaques do aparelho são o acabamento em alumínio e os dois alto-falantes traseiros, com som estéreo e tecnologia Dolby Atmos. A câmera traseira do Lenovo Vibe K5, por sua vez, tem 13 megapixels e flash de LED, enquanto a frontal tem 5 megapixels. O aparelho, que tem suporte para dois chips 4G, já está disponível em lojas de varejo e na loja oficial da marca.