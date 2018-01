LG lança smartphone G5 SE no País por R$ 3,5 mil - Link - Estadão

A LG anunciou na noite desta quarta-feira, 1º, a chegada do smartphones G5 SE ao Brasil. O aparelho, que possui menos recursos que seu "irmão mais velho", o G5, chega às lojas nesta quinta-feira com preço de R$ 3,5 mil. A grande inovação dos modelos G5 é seu design modular: ao remover a base do aparelho, o usuário pode encaixar uma câmera mais avançada ou alto-falantes mais potentes.

A empresa também lançou quatro módulos no Brasil: o Cam Plus (R$ 649), que melhora as funções de câmera do aparelho; o LG 360 (R$ 1,8 mil), que filma em 360 graus com resolução 4K (UltraHD); o módulo de alto-falantes Hi-Fi Plus (R$ 1,3 mil) e o fone de ouvido H3 by B&O PLAY (R$ 1,4 mil).

Além de um processador menos potente, o G5 SE vem com 3 GB de memória RAM, em vez dos 4 GB encontrados no G5. O aparelho tem leitor biométrico na parte de trás e três câmeras: a frontal tem 8 megapixels de resolução; na parte traseira, há uma câmera de 16 magapixels de resolução, foco a laser e flash de LED e uma segunda, com 8 megapixels, para imagens em 135 graus. A tela é de 5,3 polegadas e com resolução HD e há 35 GB de memória de armazenamento, que pode ser ampliada para 2 TB por meio de cartão SD. O aparelho roda a última versão do sistema operacional do Google, o Android 6.0 (Marshmallow).

O G5 foi lançado em fevereiro nos Estados Unidos por cerca de US$ 700 (cerca de R$ 2,5 mil) e não tem previsão chegar ao mercado nacional. "O Brasil passa por uma questão econômica muito grave. A gente quis trazer o melhor custo-benefício, sem perder de vista as principais inovações do G5", diz o gerente de produto da LG, Marcelo Santos.

Com o lançamento, a LG segue o exemplo da Apple, que lançou o iPhone SE, uma versão menor e mais barata do iPhone 6S, na metade de maio. O iPhone SE chegou às lojas com preço a partir de R$ 2,7 mil. O modelo da Apple possui tela de 4 polegadas e a maioria dos recursos encontrados no iPhone 6S.