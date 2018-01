Microsoft começa a liberar assistente pessoal Cortana para iOS - Link - Estadão

REUTERS

A Microsoft e a Apple anunciaram nesta quarta-feira, 4, que começarão a liberar a versão beta da assistente pessoal Cortana para usuários de iOS durante esta semana. As empresas informaram, no entanto, que apenas alguns usuários selecionados dos EUA e da China terão a possibilidade de testar o aplicativo de auxílio ao usuário por voz no sistema operacional da Apple.

“Queremos ajudar nossos Insiders [desenvolvedores selecionados que testam e desenvolvem produtos da Microsoft] a certificar-se de que a Cortana é uma ótima assistente pessoal no iOS também”, explica a Microsoft. “Estamos procurando um número limitado de pessoas para entrar em contato com uma versão inicial do aplicativo.”

Nesta primeira versão beta da assistente pessoal, algumas funcionalidades não deverão estar disponíveis, como a possibilidade de ativar o aplicativo ao dizer “Hey, Cortana”. Não está claro se a Microsoft planeja conectar a Cortana com os apps do Outlook e do OneNote antes da versão final ainda este ano. O beta, no entanto, permitirá ter lembretes, eventos de agenda e acesso ao e-mail.

No final do ano, a empresa de Bill Gates deverá tornar disponível o teste com a Cortana em outros países e com a versão beta final da assistente.