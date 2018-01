Microsoft comemora 30 anos do lançamento do Windows - Link - Estadão

Reprodução

A Microsoft comemora nesta sexta-feira, 20, o aniversário de 30 anos do lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows. A primeira versão do software, chamada de Windows 1.0, foi anunciada em 20 de novembro de 1985 – a empresa foi fundada 10 anos antes. Ela foi a primeira tentativa da Microsoft em criar uma interface gráfica para computadores, que permitisse o uso de teclado e mouse para interagir com aplicativos.

A empresa lançou várias versões do sistema operacional nos anos seguintes, que traziam novos recursos. Em 1987, o Windows 2.0 passou a permitir que as janelas de programas fossem sobrepostas, um recurso que se tornou padrão em todos os sistemas operacionais. Nesta versão, a Microsoft também introduziu o painel de controle, onde os usuários conseguem acessar as principais configurações do Windows.

A versão 3.0 do Windows chegou em 1990, quando a Microsoft passou a permitir que os usuários acessassem recursos do MS-DOS – sistema operacional sem interface gráfica amplamente utilizado por computadores da IBM – em janelas. Nesta época, a empresa também lançou o jogo casual Campo Minado, que se tornaria um companheiro do Windows por muitos anos.

A empresa deu um salto de desenvolvimento em 1995, quando lançou o Windows 95. Ele foi o primeiro a exibir o botão “Iniciar”, que se tornou popular a tal ponto que, após eliminá-lo no Windows 8, a Microsoft teve que enfrentar a fúria dos usuários. Por fim, a companhia acabou por integrar o recurso novamente ao sistema. Três anos depois, a empresa lançou o Windows 98.

Após algumas versões de menor sucesso, a Microsoft voltou a inovar com a chegada do Windows XP, em outubro de 2001. Esta versão do sistema operacional ainda continua em uso por uma parte dos computadores em todo o mundo e, por conta disso, a Microsoft só encerrou o suporte ao sistema por meio de atualizações em abril de 2014.

Em janeiro de 2007, a Microsoft lançou o Windows Vista para substituir o Windows XP, mas não deu muito certo. Embora trouxesse uma interface mais bonita, o sistema passou a solicitar aprovação dos usuários para fazer qualquer mudança, o que deixou os usuários irritados. Como resultado, muitas pessoas decidiram continuar com o Windows XP.

A Microsoft só lançou uma nova versão, no entanto, em 2009. O Windows 7 resolveu diversos problemas do Vista e boa parte dos usuários decidiram atualizar o sistema. Por conta disso, esta versão do sistema operacional se tornou uma das mais usadas em todo o mundo até os dias de hoje.

Com a chegada dos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, ao mercado, a Microsoft começou a sentir os efeitos da queda nas vendas de computadores. A companhia decidiu, em 2012, fazer uma mudança radical no Windows, que ganhou duas interfaces: uma para tablets e PCs com tela sensível ao toque e outra tradicional. As mudanças confundiram os usuários que, novamente, resolveram aguardar por uma nova versão para atualizar suas máquinas.

Como resposta, a Microsoft anunciou no ano passado, o Windows 10. A nova versão do sistema operacional, contudo, demorou para ficar disponível para os usuários: a empresa já liberou a atualização gratuita do sistema para computadores com versões do Windows compatíveis e, até o final do ano, deve apresentar os primeiros computadores que vão trazer o Windows 10 de fábrica.