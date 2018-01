Microsoft lança novo notebook para estudantes - Link - Estadão

Microsoft/Divulgação Ultrafino, o novo Surface Laptop possui teclado fixo e com acabamento em tecido.

Nesta terça-feira, 2, nos Estados Unidos, a Microsoft anunciou o seu novo notebook, o Surface Laptop. Voltado para estudantes, o notebook é ultrafino, possui bateria de longa duração e é equipado com o novo Windows 10 S. A pré-venda nos EUA já começou e o produto deve chegar ao mercado no dia 15 de junho por U$ 1 mil.

O aparelho é o novo integrante da linha de produtos Surface da Microsoft, que já conta com o Surface Book (que compete com o MacBook), o Surface Pro (híbrido entre computador e tablet) e o Surface Studio (computador de mesa com tela grande).

O novo laptop é equipado com Windows 10 S, que é uma versão mais leve dos softwares da empresa e só roda aplicativos da Windows Store. Por isso, Surface Laptop é a aposta da Microsoft para competir com os Chromebooks.

No entanto, apesar do preço mais salgado que a maioria dos Chromebooks do mercado, o Surface Laptop tem especificações técnicas melhores, como o processador Intel Core i5 ou i7 de sétima geração, RAM a partir de 4 GB e armazenamento de 128 GB.

Segundo a Microsoft, o notebook é 50% mais rápido que um MacBook Air também equipado com Intel Core i7, além de mais leve. A empresa também garante que, graças ao sistema de economia de bateria do Windows 10 S, o laptop aguenta até 14 horas fora da alimentação.

Quanto ao design, o aparelho, além da espessura fina, possui tela de 13,5 polegadas e tecnologia PixelSense, que permite a operação por toque. O notebook também é equipado com teclado fixo com acabamento em “tecido”, para proporcionar mais conforto na digitação. As saídas de áudio, que geralmente ficam nas laterais, estão posicionadas sob o teclado.

Sistema Operacional. Além do novo Surface Laptop, a Microsoft aproveitou o evento para lançar o novo Windows 10 S. Segundo a empresa, ele foi desenvolvido pensando no mercado educacional, mas será útil para os usuários que não precisam de muito poder de processamento.

Todos os softwares rodados por essa versão do Windows deverão estar disponíveis na Windows Store, o que deve garantir mais segurança para o dispositivo. Ele também conta com mecanismos para economizar a bateria e promete longos períodos de duração sem carga.

A inicialização também deve acontecer de maneira mais eficiente, em até 15 segundos, por causa do sistema mais “leve”. A companhia também promete que os notebooks com esse sistema serão mais rápidos, por não haver aplicativos rodando em segundo plano.

O W10S já estará disponível nos próximos meses e em vários dispositivos. Fabricantes como Dell, Acer e Fujitsu já anunciaram que vão produzir notebooks e PCs com o sistema operacional da Microsoft. Para aqueles que preferirem operar com o Windows 10 Pro, a empresa disse que é possível atualizar o sistema. No entanto, nesses casos, o melhor desempenho e a duração da bateria serão afetados.