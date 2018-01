Microsoft leva aplicativos do Office para a Samsung - Link - Estadão

SEATTLE – Aplicativos Office, da Microsoft, serão pré-instalados em alguns tablets da Samsung que operam com o sistema operacional Android, ampliando um acordo para colocar alguns programas da gigante do software no celular Galaxy S6 da companhia sul-coreana.

O anúncio é o mais recente sinal da estratégia da Microsoft em colocar seu software baseado em tecnologia de computação em nuvem nas mãos da maior quantidade de usuários possível, independente da plataforma que utilizem.

A Microsoft informou nesta segunda-feira que a Samsung vai pré-instalar os programas Word, Excel, PowerPoint, Skype e um de anotações, além de aplicativos de armazenamento em nuvem, em alguns tablets já no primeiro semestre deste ano.

Os usuários poderão utilizar os aplicativos de maneira gratuita ou pagar uma tarifa para terem acesso a funções avançadas.

/REUTERS