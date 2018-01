Microsoft libera atualização para Windows 10 com Cortana em português - Link - Estadão

A Microsoft vai liberar a partir de hoje a atualização de aniversário do Windows 10. Trata-se da primeira grande mudança no sistema operacional, que, no Brasil, traz agora uma versão da assistente virtual Cortana em português. A atualização, que deve chegar de forma gradual a todos os dispositivos que já usam o Windows 10, é gratuita e automática – o usuário pode adiar a instalação.

Com a Cortana, os brasileiros poderão criar lembretes, reproduzir músicas e fazer buscas na internet no Windows. A assistente pessoal compreende a fala humana, responde e apresenta as informações na tela. “A Cortana vai se tornar mais relevante para o mercado, conforme os usuários brasileiro a utilizarem”, diz Gustavo Lang, diretor de Windows da Microsoft Brasil. De acordo com a empresa, a assistente virtual processa, em média, 1 milhão de perguntas de usuários por dia em todo o mundo.

Segundo o editor de Cortana, Renan Leahy, dois grandes desafios tiveram que ser superados para o lançamento da Cortana em português: fazê-la entender a língua e ajustá-la à cultura local. “A Cortana é positiva, bem humorada e fã de futebol no Brasil”, disse Leahy. A assistente pessoal chega em português com 1,2 mil respostas pré-programadas.

Com a atualização do Windows 10, a Cortana estará disponível antes de o usuário desbloquear o computador. Isso porque o ícone para acessá-la será adicionado à tela de bloqueio do PC que pede nome de usuário e senha.

Novos recursos. Além da Cortana em português, o sistema operacional vai trazer o Windows Ink, um recurso que permite que as pessoas usem uma caneta digital para fazer anotações diretamente na tela de computadores com tela sensível ao toque.

Outra novidade é a integração do Windows Hello, disponível desde o início do Windows 10, ao navegador Microsoft Edge e a outros aplicativos. Por meio de Hello, a autenticação, tradicionalmente feita por senhas, é substituída por um sistema de reconhecimento facial ou de impressão digital.

O navegador Microsoft Edge também receberá melhorias, como suporte para extensões e otimização do consumo de bateria por aparelhos portáteis. Em termos de segurança, a empresa vai melhorar o Windows Defender: o software de remoção de arquivos maliciosos vai ganhar a opção que programa automaticamente buscas rápidas e periódicas, com o objetivo de manter o PC mais seguro.

Até o momento, o Windows 10 já alcançou a marca de mais de 350 milhões de dispositivos – entre computadores, smartphones e tablets – de acordo com a Microsoft. Um dos motivos que impulsionaram a adoção do sistema foi a atualização gratuita para a versão mais recente do sistema, que ficou disponível até a última sexta-feira. A partir de agora, quem quiser baixar e instalar o Windows 10 precisa desembolsar R$ 479.

Requisitos. Para instalar a atualização de aniversário do Windows 10 é preciso ter um computador com processador de 1 GHz, 1 GB de memória RAM para 32 bits ou 2 GB para 64 bits, 16 GB de espaço livre para armazenamento (para um sistema operacional de 32 bits) ou 20 GB (para um sistema operacional de 64 bits), placa gráfica DirectX 9 ou superior e monitor com tela de resolução de 800 por 600 pixels.