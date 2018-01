Microsoft tenta se redimir com Windows 10 - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Microsoft lançou ontem seu aguardado sistema operacional Windows 10. Projetado para funcionar em notebooks, desktops, tablets e smartphones, a atualização pode ser instalada gratuitamente por usuários de 190 países — incluindo o Brasil — que possuem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows Phone 8.1.

Usuários com sistemas anteriores — como o Windows XP e o Vista — deverão comprar a licença de uso para ter o Windows 10 instalado em seus dispositivos. Segundo a Microsoft, o sistema será vendido no Brasil por R$ 330 para uso doméstico e por R$ 560 para empresas.

O lançamento é visto como crítico para a empresa, particularmente após a resposta fraca ao Windows 8, um redesenho ambicioso que confundiu muitos usuários ao dispensar o menu do botão “iniciar” e apresentar um novo visual e lógica de uso.

A Microsoft promoveu 13 eventos de anúncio do novo sistema ao redor do mundo, incluindo em cidades como Tóquio, Pequim, Londres, Nova York, São Paulo e Nova Déli. O presidente da empresa, Satya Nadella, participou do lançamento em Nairobi, capital do Quênia.

Entre as novidades do Windows 10 estão a introdução do navegador Edge (substituto do Internet Explorer), a assistente de voz Cortana e o Windows Hello, recurso de identificação biométrica.

A atualização obteve análises majoritariamente positivas por sua interface amigável ao usuário e seus diversos recursos novos.

Geoffrey Fowler, do Wall Street Journal, disse que o Windows 10 resolve a maior parte dos problemas do Windows 8 e representa uma melhora perante o Windows 7, o sistema operacional mais popular da Microsoft nos anos mais recentes.

“Três meses de testes do Windows 10 mostraram que essa atualização familiar mas revigorada supera de longe quaisquer problemas”, escreveu Fowler em sua crítica sobre o software.

A atualização gratuita, para usuários de versões recentes migrarem para o Windows 10 e para todos os usuários da nova versão quando vierem futuros updates, é uma das novidades mais interessantes do lançamento. Historicamente, o Windows era um software comprado por usuários individuais ou empresas, representando uma importante fonte de receita da empresa.

Agora, o Windows adere ao modelo de rivais como Google (Android) e Apple (iOS e Mac OS), que não cobram por seus sistemas operacionais nem por atualizações.

A novidade faz sentido nos tempos atuais, mas não é necessariamente uma boa notícia para os fabricantes de PCs, que atrelam a venda de novos computadores à presença de uma versão atualizada do Windows. Em maio, analistas da consultoria IDC previram que o novo modelo gratuito poderia resultar em uma queda de até 6,2% nas vendas globais de laptops e desktops.

“Um usuário não terá tanta pressa em trocar de computador se ele souber que basta atualizar gratuitamente o software na máquina que já possui”, explica Pedro Hagge, analista de pesquisas da IDC Brasil.

O presidente da Microsoft, Satya Nadella, no lançamento do Windows 10 em Nairobi, Quênia O presidente da Microsoft, Satya Nadella, no lançamento do Windows 10 em Nairobi, Quênia

Nuvem

A Microsoft pretende colocar o sistema na maior quantidade de aparelhos possível. A companhia compensaria então a receita perdida com o Windows pela venda de serviços como o pacote Office pela Internet, ou na nuvem.

O analista Daniel Ives, da FBR Capital Markets, disse que a estratégia voltada para a computação em nuvem pode gerar uma nova fonte de receita.

“É um passo na direção certa. Eles voltaram ao DNA básico no software e um modelo centrado na nuvem e em última instância no Windows como um serviço, um modelo de assinatura”, disse o analista à Reuters.

Apresentado em 2012, o Windows 8 viveu uma existência controversa e falhou em conquistar os usuários do sistema, que relutaram em aderir. Apenas em agosto de 2014, as versões Windows 8 e 8.1 ultrapassaram o clássico Windows XP, de 2001, em contagens de uso, segundo dados da StatCounter.

Por isso, para reforçar a ruptura com a versão que não vingou, a Microsoft decidiu pular o número 9 na série e ir logo para o Windows 10.

O sistema também apresenta novidades, como a volta do menu iniciar, a assistente Cortana e o novo navegador da Microsoft.

O Windows 10 surge no mercado quase três anos após o lançamento do último sistema operacional da companhia. A novidade faz parte da investida do presidente-executivo, Satya Nadella, para reconquistar terreno perdido na arena de tablets e dispositivos móveis.

Na semana passada, a vice-presidente financeira, Amy Hood, disse que a companhia está buscando gerar receita através da integração de recursos de pesquisa e jogos na interface do Windows 10.

/COM REUTERS