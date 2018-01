Módulos fazem a diferença para o intermediário Moto Z2 Play - Link - Estadão

Daniel Teixeira/Estadão O Moto Z2 possui uma tela de 5,5 polegadas bastante nítida e Full HD. Ela é recoberta com Gorilla Glass, um material especial resistente a danos e riscos.

Lançado em junho deste ano no Brasil, o Moto Z2 Play é a versão mais simples da segunda geração da família Moto Z, que chegou ao mercado nacional no ano passado com bom custo-benefício para aparelhos intermediários-premium, acima dos R$ 1,5 mil.

Na versão 2017, o aparelho tem mais armazenamento, memória e uma câmera melhor, mas tem uma bateria de capacidade menor - o que pode ser um problema para grande parte dos consumidores. Com preço sugerido de R$ 2 mil, o Moto Z2 Play tem como diferencial os seus módulos adicionais, que podem dar ao aparelho mais bateria, uma câmera com mais recursos ou novas funções como projetar imagens e tocar música em alta qualidade sonora. É um fator decisivo, que pode ajudar na escolha da compra.

Design. O Moto Z2 Play faz parte da linha de produtos modulares da Motorola. Por conta disso, para garantir a compatibilidade do smartphone com os “snaps" (acessórios modulares) lançados no ano passado, o Moto Z2 Play não tem muito como inovar no design. De qualquer modo, é um aparelho leve (145 gramas) e fino (5,9 mm de espessura) que lembra muito o Moto Z original. A parte traseira traz o encaixe dos módulos, com ímãs e os pontos de contato, e a câmera de 12 megapixels de resolução, que parece ser um pouco mais espessa que a antecessora.

Na frente, a grande mudança é a adoção de um botão/leitor de impressões digitais similar ao encontrado no Moto G5: o smartphone não traz mais botões frontais, mas responde a gestos no leitor de digitais (como voltar para a tela anterior deslizando para um lado ou ativar a multitarefa deslizando para outro, por exemplo). Na frente está também a câmera de selfies, com 5 megapixels de resolução.

Desempenho. O Moto Z2 Play usa um processador Qualcomm Snapdragon 626 de oito núcleos e vem com mais memória (4GB) e armazenamento (64GB) que o antecessor Moto Z Play (3 GB/32 GB). O smartphone tem uma tela de 5,5 polegadas bastante nítida com resolução Full HD protegida por Gorilla Glass e está disponível nas cores Ouro, Platinum e Azul Topázio.

O desempenho do Moto Z2 Play é bom para aparelhos da sua categoria: roda bem apps e jogos. O processador de oito núcleos lida bem com tarefas simultâneas, e não tivemos travamentos ou congelamento de aplicativos durante o uso do Moto Z2 Play. A bateria do smartphone é seu grande gargalo, por ter capacidade menor se comparada à do modelo Z Play, do ano passado. O Z2 Play tem capacidade de 3.000 mAH; já o antecessor tinha 3.510 mAH.

Nos nossos testes, o Z2 Play chegou ao fim de um dia intenso de uso com 29% de carga. Em testes similares, o Z Play em condições similares acabou o dia com 47% de carga. Apesar da bateria com menor capacidade, o Z2 Play vem com um carregador rápido, chamado de TurboPower. Segundo a fabricante, 15 minutos na tomada equivalem a 6 horas de uso do smartphone. Além disso, a Motorola vende módulos adicionais para ampliar a capacidade da bateria, deixando o aparelho um pouco mais grosso.

Software. O smartphone da Motorola roda Android versão 7.1, a mais recente do sistema operacional do Google. A fabricante traz poucos apps externos pré-instalados, como a loja App Box, serviços do Google e recursos adicionais da Motorola. Os ícones, porém, deixam de ser “Android puro” como em outros aparelhos mais antigos da marca e passam a ter um visual mais arredondado.

O grande destaque para os apps da Motorola é o recurso Moto Voz, que responde a comandos de voz do dono do smartphone. É preciso treinar o recurso com frases predefinidas e ele é ativado com o comando “Me Mostra”, funcionando com agenda, eventos, previsão do tempo, abrir aplicativos, entre outros. Ainda é algo embrionário, que deve ser aprimorado com o tempo pela fabricante, porém já mostra um potencial da Motorola querer ter algo parecido com o Google Assistant ou a Siri, da Apple - ambos já fluentes em “português brasileiro”.

Câmera. A câmera de 12 megapixels do Moto Z2 Play segue o padrão dos smartphones da Motorola - ao menos no G5, G5 Plus e Moto Z - de ter uma experiência boa, mas que poderia ser melhor. Durante o dia, as imagens têm bom contraste e nitidez, um excelente foco mesmo muito perto do objeto a ser fotografado.

Ao mudar para ambientes mais escuros, a chance de as imagens ficarem granuladas aumenta. Vale notar que o Z2 Play permite configurações manuais da câmera, no “modo profissional”. Já a câmera frontal de 5 megapixels tira boas selfies.