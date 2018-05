Com quase 800 g, mais de 30 cm de altura e uma bateria que precisava ser recarregada durante 10 horas, o DynaTAC não parece muito atrativo hoje em dia. No entanto, o primeiro celular a ser lançado representou uma revolução na comunicação e o primeiro passo na direção da verdadeira mobilidade

Menor telefone celular da época, o MicroTAC tinha um design inovador, com uma peça dobrável que recobria o teclado, impedindo os botões de serem pressionados enquanto estava no bolso. Esse formato influenciou diretamente uma série de aparelhos lançados tanto pela Motorola como por outras empresas nos anos seguintes

Um marco para a telefonia móvel, o StarTAC teve 60 milhões de unidades vendidas e foi um divisor de águas com menos de 100 g e um preço mais acessível frente aos antecessores, sendo que alguns modelos eram capazes de enviar SMS e vibrar

Uma vez mais, a Motorola reduziu consideravelmente o tamanho de seu telefone com o V60, que exibia uma estrutura dobrável e um pequeno visor externo. Embora pudesse ficar ligado por dias e dias, a capacidade da bateria reduzia dramaticamente durante o uso, permitindo três horas de conversação

Com uma tela redonda e um teclado que mantinha-se oculto sob uma espécie de capa que gira, o V70 não chegou a fazer tanto sucesso, mas tinha um design tão arrojado que pode ter incentivado as empresas a buscar inovações estéticas para os anos seguintes

O V3 dispensa apresentações. Um dos aparelhos mais vendidos de todos os tempos, com 130 milhões de unidades, ainda é amplamente reconhecido mesmo por quem não se interessa tanto por tecnologia graças ao seu design dobrável e surpreendentemente fino (13,9 mm). Além disso, seu carregador USB tornou-se um padrão para os anos seguintes

Utilizando o padrão do teclado do V3 mas abandonando a capa de proteção, o SLVR era ainda mais compacto que os outros telefones da empresa, que lançou diversos modelos importantes no mesmo ano visando agradar públicos diferentes

Lançado como uma alternativa aos celulares da BlackBerry, o Motorola Q rodava Windows e tinha teclado Qwerty e teclas direcionais, além de botões laterais para rolar páginas

Com um corpo de metal arredondado que se abria, o Pebl tinha um visor externo vertical que antecipou as telas inteligentes que ficam sempre ligadas e exibem notificações nos smartphones atuais

O design redondo que a Motorola experimentou no V70 e no Pebl ganhou uma nova edição no Aura, que não dobrava, mas girava para cobrir o teclado com um visual futurista e uma tela avermelhada

O Droid marcou o início de uma linha relevante para a Motorola, uma vez que a marca finalmente passou a apostar com tudo no Android, no entanto esses celulares sofriam do mesmo problema de muitos aparelhos com o sistema operacional do Google: a customização do software pela empresa, que o descaracterizava e deixava mais lento

Um dos últimos celulares que arriscou um design fora do padrão foi o FlipOut, que consistia de dois quadrados, um com a tela e outro com um teclado Qwerty, que se sobrepunham e giravam para serem utilizados

Já na era dos smartphones com touchscreen, o Atrix 4G tinha leitor de impressões digitais e podia ser espelhado para um computador, duas ideias que não foram tão bem executadas com a tecnologia da época mas ditam tendência para os dias de hoje

Após incursões não tão bem-sucedidas com smartphones como o Droid X e Droid RAZR, a Motorola acertou em cheio ao lançar o Moto X, com uma interface pura do Android. No mesmo ano, a já excelente relação custo-benefício do aparelho foi aprimorada na linha G, com especificações mais modestas