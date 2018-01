Motoristas se distraem por até 27 segundos ao usar celular; diz estudo - Link - Estadão

Reprodução

Motoristas podem se distrair por até 27 segundos após realizarem atividades como trocar de música ou discar um número de telefone, mesmo quando usam tecnologias que permitem interagir com o celular sem o uso das mãos, de acordo com um estúdio feito pela associação norte-americana AAA Foundation for Traffic Safety.

Os resultados aumentam “novas e inesperadas preocupações” sobre o uso de telefones e sistemas de informação em veículos durante a direção, afirmou um porta-voz da organização sem lucrativos, parte da organização de automobilismo AAA. O estudo foi divulgado nesta semana.

“Os resultados indicam que motoristas podem perder placas com sinal de pare, pedestres e outros veículos enquanto se preocupam em se reajustar à tarefa de dirigir”, disse o presidente executivo da AAA Foundation, Peter Kissinger, em nota.

Mesmo o uso de tecnologias por comando de voz esconde perigos para os motoristas, descobriu o estudo. Entre as tecnologias analisadas, o Google Now atingiu a melhor classificação, o que significa que é o que causa menos distrações. A associação também analisou a Cortana, da Microsoft, e a Siri, da Apple. Entre os veículos testados, o menor nível de distrações foi encontrado no Chevy Equinox, da General Motors, enquanto o maior foi no Mazda 6, da Mazda Motor.

Montadoras e empresas de tecnologia como a Apple e o Google, agora parte da holding Alphabet, e a LG estão contando com a demanda para melhorar a comunicação dos motoristas com veículos e sistemas de entretenimento para ajudar a receita nos próximos anos. No entanto, a preocupação com a segurança nas estradas pode resultar em uma observação criteriosa de tais sistemas por reguladores.

