Motorola anuncia lançamento de Moto G a R$ 899 e novo Moto X - Link - Estadão

A Motorola anunciou hoje, 28, o lançamento da nova geração do Moto G e do Moto X. O primeiro — que representa o maior sucesso de vendas na história da Motorola — custará R$ 899. O Moto X, por sua vez, ficará disponível em dois modelos diferentes: o Moto X Play (vendido a R$ 1500) e o Moto X Style (sem valor divulgado).

O Moto G, que deverá duelar no mercado com o Redmi 2 da chinesa Xiaomi, possui uma tela de 5 polegadas com alta definição. Ele estará disponível com armazenamento de 8 ou 16 GB, câmera frontal com resolução de 5 MP e traseira de 13 MP. Com suporte ao 4G e com sistema Android 5.1.1., o smartphone tem capacidade para dois chips.

O que mais chama a atenção no celular, porém, é a resistência. Equipado com a tecnologia Corning Gorilla Glass, o Moto G é protegido contra quedas e é à prova d’água.

Os modelos do Moto X, por sua vez, possuem melhores características técnicas. Além da câmera traseira de 21 MP, a tela é de ultra alta definição e possuem várias opções de tela e armazenamento. O Play, com uma tela de 5,5 polegadas, está disponível com espaço interno de 2 GB, 16 GB ou 32 GB. O Style possui armazenamento de 3 GB, 16 GB, 32 GB e 64 GB e tela de 5,7 polegadas.

Dos três modelos, apenas o Moto G já está sendo vendido. O Moto X Play deverá chegar às lojas em agosto e o Moto X Style deverá ficar disponível apenas em setembro.