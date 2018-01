MWC 2016: Novo celular da Microsoft, Lumia 650 impressiona - Link - Estadão

Divulgação

Depois de deixar a linha Lumia sem grandes lançamentos por alguns meses, a Microsoft voltou a mostrar bons smartphones para a marca durante a Mobile World Congress: é o caso, por exemplo, do Lumia 650, que foi anunciado há uma semana e exibido pela primeira vez em público na feira de tecnologia móvel que acontece em Barcelona até o final desta semana.

Apesar de suas especificações modestas (afinal de contas, este é um aparelho que custa US$ 200 e deve atender aos bolsos mais curtos), o Lumia 650 impressiona: com estrutura em alumínio, o celular tem um design interessante e mais atraente que o de smartphones mais robustos da Microsoft, como o Lumia 950, lançado recentemente por US$ 650.

Leve, o Lumia 650 pesa apenas 122 gramas, com 5 polegadas de tela. No entanto, por ser um aparelho mais modesto, ele têm apenas 1 GB de RAM e processamento quad-core a 1,3 GHz – o que lhe deixa sem uma funcionalidade interessante da atualidade no Windows 10 Mobile, o Continuum, que permite que você use seu celular como um computador, quando ligado a um monitor, mouse e teclado.

O aparelho tem ainda 16 GB de armazenamento na memória interna, com espaço para cartão micro SD, câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 5 megapixels, e uma bateria de 2000 mAh. No Brasil, o aparelho terá ainda uma versão com entrada para dois chips – ainda não há preço nem data de lançamento definidos.