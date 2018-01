MWC 2016: Óculos de realidade virtual HTC Vive custará US$ 799 - Link - Estadão

Divulgação

O HTC Vive, óculos de realidade virtual desenvolvido pela fabricante chinesa HTC com a desenvolvedora de games Valve, vai custar US$ 799 e chegará às lojas em abril. O anúncio foi feito durante a Mobile World Congress, feira de tecnologia móvel que acontece nesta semana em Barcelona – no ano passado, o HTC Vive foi um dos grandes destaques do evento ao ser revelado pela HTC.

Além de divulgar o preço do aparelho, a HTC também deu detalhes sobre o que virá junto com o Vive, que terá integração com funções de telefone. Segundo a empresa, será possível atender chamadas, ver mensagens de texto e avisos de agenda sem nem precisar tirar os óculos de realidade virtual da cara, desde que o dispositivo esteja integrado com smartphones iOS ou Android.

Em sua primeira versão, o Vive virá acompanhado de dois controles sem fio, um fone de ouvido e a Vive Link Box, uma central de conectividade para o aparelho e os dispostivos que a ele se integrarem. Além disso, os óculos também terão entrada para fones de ouvido e um microfone embutido.

O dispositivo, que só funciona quando conectado a um computador, virá com dois jogos gratuitos: Job Simulator: The 2050 Archives e Fantastic Contraption. A recomendação mínima (bastante exigente) é que o PC que rode o Vive tenha uma placa gráfica como a Nvidia GeForce GTX 970 ou a AMD Radeon R9 290.

A pré-venda do Vive começa dia 29 de fevereiro, e estará disponível em 24 países – o Brasil está fora da lista. Vale lembrar que os US$ 799 cobrados pelo Vive superam o preço inicial do Oculus Rift, da Oculus VR (que foi comprada em 2014 pelo Facebook por US$ 2 bilhões) – o Rift deve chegar ao mercado em 28 de março, por US$ 599.