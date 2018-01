MWC 2017: LG lança G6 com proteção à prova d'água e tela quase sem bordas - Link - Estadão

Toni Albir/EFE Novo smartphone da LG, G6 tem tela de 5,7 polegadas que ocupa a maior parte da superfície do aparelho

A fabricante sul-coreana LG lançou hoje uma nova versão do smartphone mais avançado de sua linha, o G6, durante uma coletiva de imprensa um dia antes do início do Mobile World Congress, principal congresso de dispositivos móveis e telecomunicações do mundo. O novo smartphone abandona o formato modular, que fracassou na última versão do aparelho lançada no ano passado, e aposta em melhorar características básicas, como o design, resistência e bateria. O dispositivo é o primeiro da linha da LG a chegar ao mercado com bordas laterais quase inexistentes e a contar com proteção à prova d'água. O produto será exibido ao longo do congresso, que acontece em Barcelona, na Espanha, até a próxima sexta-feira, 3. A fabricante ainda não divulgou a data de lançamento e o preço do smartphone, nem em quais países ele chegará primeiro.

O principal destaque do novo aparelho da LG é a tela de 5,7 polegadas. Ela tem resolução de 2.880 x 1.440 linhas de pixels, o que garante a qualidade das imagens exibidas pelo aparelho. A tela também ganhou bordas arredondadas, o que torna mais coeso o design do aparelho, que também é arredondado. Em relação ao acabamento, o smartphone é feito de metal e vidro e, segundo as primeiras impressões da imprensa especializada, dá ao G6 uma construção mais sólida que em modelos anteriores. Ele tem espessura de apenas 7,9 milímetros e pesa 163 gramas.

A fabricante manteve as duas câmeras na traseira do smartphone, como no G5. Agora, elas têm resolução de 13 megapixels. Há, ainda, uma câmera frontal de 5 megapixels, para tirar selfies. O smartphone vem equipado com bateria de longa duração (3.300 mAh) e, segundo a fabricante, ele pode ser totalmente carregado em cerca de 1h30. No G6, a LG tomou a decisão de não trazer o processador da fabricante Qualcomm mais avançado no momento, como outras fabricantes costumam fazer com seus aparelhos topo de linha. Com isso, o aparelho deve chegar ao mercado com preço mais competitivo do que seus principais concorrentes.

O smartphone roda a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 7.0 (Nougat). Ele será um dos primeiros smartphones a chegar ao mercado com o assistente pessoal Google Assistant. Segundo a fabricante, ela modificou os aplicativos da marca, como o cliente de e-mail e calendário, para funcionarem com o assistente pessoal do Google. O smartphone será oferecido em versões com 32 Gb ou 64 GB de memória de armazenamento e é compatível com cartão de memória microSD de até 2 TB.

Chance. Com uma aposta mais focada em itens essenciais e uma preocupação em trazer um smartphone mais barato que os principais rivais para o mercado, a LG tem aproveitar a ausência do lançamento do Galaxy S8, próximo modelo da Samsung, durante o Mobile World Congress. A principal rival da LG teve de postergar o anúncio do smartphone, por conta da crise enfrentada no ano passado com os casos de explosão do smartphone Galaxy Note 7 e o cancelamento posterior do aparelho, já que os problemas voltaram a ocorrer após o recall.

A LG também tenta se recuperar do fracasso do G5, smartphone que foi um dos destaques do Mobile World Congress de 2016, por ser um dos primeiros com construção modular a chegar ao mercado. Ele permitia que o usuário retirasse uma parte do aparelho para acoplar módulos interessantes, como o de câmera mais avançada ou de alto-falantes mais potentes. O smartphone, porém, fez pouco sucesso no mercado, o que levou a LG a resultados financeiros ruins em 2016. No quarto trimestre do ano passado, a fabricante sul-coreana registrou o primeiro prejuízo operacional em seis anos, devido ao fraco desempenho de seus dispositivos móveis.