MWC 2017: Moto Z terá módulo com assistente pessoal Alexa - Link - Estadão

Lenovo Novo módulo do Moto Z, da fabricante Lenovo, terá integração com Alexa

Além de revelar os novos celulares da linha Moto G5, a fabricante chinesa Lenovo confirmou rumores ao apresentar novos módulos para os aparelho da linha de smartphone Moto Z durante a Mobile World Congress (MWC), maior evento de mobilidade do mundo e que acontece em Barcelona, na Espanha. Os módulos, que se encaixam na traseira do aparelho e dão novas funcionalidade ao celular, também marcam o início da parceria entre a fabricante de celulares chinesa e a gigante do comércio eletrônico Amazon, responsável pela assistente pessoal Alexa.

O módulo que mais chamou a atenção no lançamento foi o Alexa Moto Mod. De acordo com a fabricante, basta acoplar o módulo em um dos celulares compatíveis com a tecnologia para conseguir interagir com a Alexa, assistente virtual da Amazon. Com ela, é possível executar uma série de tarefas, como verificar a previsão do tempo, controlar a casa inteligente e ainda solicitar carros em aplicativos de transporte urbano, como o Uber.

A Motorola ainda disse que o novo módulo marca o início de uma parceria com a Amazon, e que novos smartphones integrados com a Alexa serão anunciados a partir deste ano. A empresa, no entanto, não deu maiores informações sobre a parceria ou como funcionará a integração com a assistente virtual.

Funções. Além do módulo com a Alexa, outros dispositivos foram anunciados pela Lenovo. Dentre eles, está o Moto Power Pack, que chega às lojas em março e que fornece 50% de bateria extra; e o Gamepad Moto Mod, que possui controles físicos para jogos e bateria embutida, chegando ao mercado ainda este ano, mas sem preço definido.

Durante o anúncio, a Lenovo também confirmou que os módulos serão compatíveis com até duas gerações de celulares da fabricante. Por enquanto, eles são compatíveis apenas com o Moto Z e com o Moto Z Play.