MWC 2017: Sony anuncia celular com supercâmera lenta e tela 4K HDR - Link - Estadão

A Sony anunciou, durante coletiva de imprensa na Mobile World Congress (MWC) nesta segunda-feira, 27, o seu mais novo celular, o Xperia XZ Premium. O aparelho, que chega para competir com modelos como o Samsung Galaxy S7 e o iPhone 7, chama a atenção por conta de suas especificações particulares e ainda inéditas no setor de celulares, como a possibilidade de gravar em câmera lenta e o display de 4K HDR.

A câmera é o principal destaque do novo aparelho da Sony. Enquanto a frontal conta com 13 megapixels, a traseira apresenta fotos com 19 megapixels. Ela ainda consegue fazer algo inédito no mercado: filmar em supercâmera lenta, o que é 32 vezes mais lento do que um vídeo normal. Para isso, a câmera possui um chip de memória, permitindo também que o usuários consiga recuperar outras imagens durante o momento da captura — se errar a foto, por exemplo, pode tentar recuperar uma imagem mais nítida na memória da câmera.

Outro destaque do aparelho é a tela de 5,5 polegadas. Ela é a primeira com qualidade 4K HDR, permitindo maior alcance das cores no celular. Até então, apenas o Galaxy Note 7, da Samsung, possuía tela com tecnologia HDR, mas sem a qualidade de imagem 4K. O celular da Sony ainda é resistente a água e o display tem proteção contra arranhões, com a tela Gorilla Glass 5.

Para suportar tais características técnicas, a Sony precisou também aprimorar componentes internos. O processador é um octa-core Snapdragon 835, contando com quatro núcleos de 2,5 GHz e outros quatro de 1,9 GHz, e memória RAM de 4 GB. O armazenamento interno é de 64 GB, e a bateria de 3.230 mAh, de acordo com a Sony, faz o aparelho durar "o dia inteiro" — apesar da tela de 4K HDR, que exige maior energia do celular.

Aposta. O Xperia XZ é mais uma tentativa da Sony de competir no mercado com o Galaxy S7, da Samsung, e o iPhone 7, da Apple, após passar 2016 sem grandes inovações. Até hoje, a empresa não conseguiu emplacar um smartphone premium no setor capaz de concorrer com os rivais, mesmo tendo características de tela e de câmera consideradas, muitas vezes, superiores.

A empresa ainda não divulgou preço e data de lançamento do celular do aparelho. No entanto, para efeito de comparação: o Xperia XZ, que não conta com tela 4K e nem câmera slow motion, chegou ao mercado por R$ 4 mil.