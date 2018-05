Alcatel Aparelho será vendido na Europa por 100 euros.

A fabricante de smartphones Alcatel anunciou neste sábado, 24, o primeiro smartphone do mundo com o sistema Android Go. Trata-se uma versão especial da conhecida plataforma do Google, com desempenho otimizado para celulares voltados a mercados emergentes – com isso, o Google pretende ajudar na inclusão digital de pelo menos 1 bilhão de usuários nos próximos anos. O aparelho da Alcatel foi anunciado às vésperas da Mobile World Congress, feira de tecnologia móvel, que acontece nesta semana em Barcelona e se chama Alcatel 1X.

O aparelho é voltado ao mercado de baixo custo – na Europa, será vendido em duas versões, com preços entre €100 (chip único) e €110 (com dois chips). O celular tem tela de 5,3 megapixels, 2 GB de memória RAM, câmera de 13 megapixels na parte traseira e bateria de 2460 mAH; já o armazenamento é de 16 GB.

Algumas versões do aparelho ainda têm um leitor de impressão digital na parte traseira – o que mostra como esse tipo de recurso tem se popularizado nos últimos anos. Segundo a Alcatel, ele deve ser lançado na Europa em abril, mas ainda não há previsão para a chegada ao Brasil.

Além disso, a fabricante mostrou em Barcelona outros novos modelos de smartphones, como o Alcatel 5 e a família Alcatel 3, 3X e 3V. O primeiro é um dos modelos mais caros da empresa, mas não chega perto de outros aparelhos premium, com previsão de ser vendido na Europa a € 229. Ele vem com tela 5,7 polegadas, procesador de oito núcleos e leitor de impressão digital na parte traseira. Além disso, sua porta de carregamento é USB-C.

Já a família Alcatel 3 tem sua principal variação no tamanho das telas, variando entre 5,5 polegadas e 6 polegadas. Todos eles têm processadores de quatro núcleos e carregamento via micro USB.

As distinções entre os aparelhos, porém, estão nas câmeras (o 3X e o 3V têm câmeras traseiras de duas lentes) e nos sistemas operacionais (o 3 e o 3V usam Android Oreo, a versão mais recente da plataforma, enquanto o 3X usa Nougat, aparentemente sem nenhuma explicação). Os três variam de preços entre €150 e €190 e serão lançados lá fora até o fim de março.