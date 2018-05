Asus Asus anunciou três modelos para a linha Zenfone 5 nesta terça-feira, 27, em Barcelona

A fabricante de smartphones Asus mostrou nesta terça-feira, 27, sua nova linha de smartphones premium Zenfone 5, durante a Mobile World Congress (MWC), feira de tecnologia que acontece nesta semana em Barcelona. Ao todo, são três aparelhos: o simples Zenfone 5 Lite, o Zenfone 5 e a versão mais luxuosa Zenfone Z5 – e os dois últimos têm um design que incomodamente lembra outro aparelho bem conhecido no mundo todo, o iPhone X, lançado pela Apple no final de 2017.

Seja na presença de uma tela quase sem bordas, na 'franja' superior que serve como detalhe de design ou até mesmo em um sensor de reconhecimento facial localizado na parte frontal do aparelho, não é difícil confundir o Zenfone 5 com o aparelho da Apple. "Alguns vão dizer que estamos copiando Apple, mas não podemos fugir do que os usuários querem", disse o brasileiro Marcel Campos, chefe global de marketing da empresa, durante o evento de anúncio. "É preciso seguir as tendências".

Asus O Zenfone 5, com design que lembra o iPhone X, mas com preço sugerido de metade do smartphone da Apple será vendido no Brasil a partir do segundo semestre, prometeu a Asus

Para quem conseguir se dissociar da sensação de clonagem, a linha mostra novidades no design dos aparelhos da Asus. Tanto o Zenfone 5, principal smartphone da linha, como o Zenfone 5Z conseguem ter uma tela de 6,2 polegadas em um aparelho com o mesmo tamanho do Zenfone 4, que tinha tela de 5,5 polegadas. Além disso, a tela dos dispositivos, feita de LCD (e não de OLED, como acontece no iPhone X) também tem ajustes de cor automáticos, que a empresa diz serem fruto de uso de inteligência artificial.

Ambos os aparelhos têm câmeras traseiras de duas lentes, uma objetiva com 12 megapixels e outra grande angular de 8 megapixels, ambas dispostas na vertical – assim como acontece, você adivinhou, no iPhone X. Uma das raras diferenças de design nos dispositivos da Asus para o smartphone da Apple está na entrada de fone de ouvido, que foi mantida no Zenfone 5 – já o "luxuoso" Zenfone 5Z dispensa a entrada e pede aos usuários que conectem seus fones via uma entrada USB.

A diferença entre os dois modelos está no interior. O Zenfone 5 usa o chip Snapdragon 636, da Qualcomm, tem armazenamento interno de 64 GB e pode ter memória RAM de 4GB ou 6GB. Já o Zenfone 5Z terá o chip Snapdragon 845 (o mesmo usado no novo Galaxy S9, da Samsung), armazenamento de até 256 GB e incríveis 8GB de memória RAM. Ambos terão bateria de 3300 mAH e seguem tendo leitor de impressões digitais na parte traseira, a despeito do reconhecimento facial.

O preço do Zenfone 5 não foi divulgado, mas o aparelho deve chegar ao mercado americano em abril; já o Zenfone 5Z custará US$ 479 nos EUA e será vendido a partir de junho. O Zenfone 5 deve chegar ao Brasil no segundo semestre, mas ainda não tem preço definido; já o Zenfone 5Z não tem calendário nem valor previstos para o País.

Asus O Zenfone 5 Lite tem duas lentes na câmera frontal e será vendido no Brasil, a partir do segundo semestre, com o nome de Zenfone 5 Selfie

Para selfies. Sem o requinte visual dos irmãos mais velhos, o Zenfone 5 Lite tem tela de 6 polegadas com bordas bastante finas, mas ainda aparentes. Com lançamento previsto para os EUA em março, o aparelho deve chegar ao Brasil no segundo semestre, mas será comercializado por aqui com o nome de Zenfone 5 Selfie, graças às suas duas câmeras na parte frontal do dispositivo.

Ao contrário dos outros aparelhos da linha, que trarão a versão mais atualizada do sistema Android, a Oreo, o Zenfone 5 Selfie usará o sistema lançado em 2016 Android Nougat.