Nokia Celular que marcou época nos anos 1990 agora está de volta com aplicativos e redes sociais

Leia mais

Uma aposta na nostalgia para chamar a atenção e aparelhos novos em folha para retomar o mercado. Essa é a estratégia da Nokia – marca agora comandada por uma parceria entre a finlandesa HMD Global e a taiwanesa Foxconn – para voltar a ser a potência que um dia foi no mundo dos celulares. Se no ano passado a empresa trouxe de volta o Nokia 3310 (aquele celular que não quebrava nunca), na Mobile World Congress de 2018 a finlandesa resgatou o Nokia 8110, um celular com a tampinha por cima das teclas (também chamada de flip!) que fez moda ao fazer parte de um dos mais icônicos filmes de ficção dos anos 1990: Matrix.

A nova versão do Nokia 8110, que chegará ao mercado europeu com duas cores (preto e amarelo), porém, tem uma cara bem mais moderna: além de suporte à conectividade 4G, ele também chega com aplicativos como Facebook, Google Maps, Twitter e, claro, o indefectível jogo da cobrinha.

“É um ótimo aparelho para quem gosta da simplicidade de um celular simples (feature phone)”, declarou a empresa em sua apresentação. “Além disso, ele pode ser bom para aquele final de semana ou férias em que você quer ficar menos conectado.” O dispositivo será vendido na Europa pelo equivalente US$ 79, mas ainda não tem data para chegar ao Brasil – bem como os outros modelos apresentados pela empresa neste domingo, 25.

Miramax Lembra? Nokia 8110 era o celular usado por Neo Anderson (Keanu Reeves) no clássico Matrix

Linha de produtos. No resto de sua apresentação, a Nokia trouxe uma série de smartphones para diferentes públicos, entre aparelhos de entrada e dispositivos que buscam disputar o mercado premium.

Na ponta de baixo, o destaque foi a nova versão do Nokia 1, que será vendido por US$ 85 e pretende ser a ponta de lança da empresa para conquistar os 1,3 bilhão de usuários que ainda usa celulares simples em todo o mundo. O aparelho será um dos primeiros a usar o sistema Android Go, versão especial da plataforma do Google desenvolvido pela empresa para atrair pessoas em mercados emergentes para os smartphones. Além disso, terá o suporte do Google Assistant, assistente pessoal desenvolvido pela gigante americana.

Nokia O novo Nokia 8 Sirocco custará 749 euros mas ainda não tem data para chegar ao Brasil

No extremo oposto, o destaque foi o Nokia 8 Sirocco, versão aperfeiçoada do Nokia 8 lançado pela empresa em 2017. Com bordas curvas e tela “infinita”, o smartphone tem um design bastante parecido com o Samsung Galaxy S8, lançado pela sul-coreana no ano passado. Ele tem ainda resistência à prova d’água, carregamento sem fio e vem com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, em fase com os lançamentos premium recentes do ecossistema Android. Será vendido por 749 euros no mercado europeu.

Além disso, a empresa mostrou o New Nokia 6, para o mercado intermediário (será vendido por US$ 279) e o Nokia 7 Plus, versão turbinada de outro lançamento de 2017. A expectativa da empresa, que já está presente em 80 países ao redor do mundo, é de chegar ao top 5 das marcas que mais vendem em pelo menos 15 deles até o final do ano. Em seu primeiro ano no mercado, a “nova Nokia” vendeu 70 milhões de aparelhos.