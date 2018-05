AFP/Pau Barrena Feira acontece de domingo, 25, até quinta-feira, dia 1 de março

A partir deste domingo, 25, e até a próxima quinta-feira, 1, algumas das principais fabricantes de smartphones do mundo devem mostrar seus novos aparelhos na edição de 2018 da Mobile World Congress, maior feira de tecnologia voltada para a mobilidade (isto é, celulares, tablets e telecomunicações) do mundo. Realizado mais uma vez em Barcelona, o evento deve ter como grande destaque o lançamento do Galaxy S9, novo aparelho premium da Samsung.

Além disso, marcas como Motorola, Sony, Asus e Huawei também devem apresentar seus smartphones, prontos para reforçar o ecossistema do sistema Android, do Google, e se contrapor ao poder da Apple – que após anos voltou a ser maior fabricante de celulares do mundo. O Link vai acompanhar as novidades da feira e trará nesta página todas as novidades para você não perder nada.

Terça, 27 de fevereiro

Asus lança smartphone que imita o iPhone X

É preciso olhar monopólio do Facebook, diz presidente da CNN

Empresa alemã lança smartphone à prova de grampo por US$ 800

Segunda, 26 de fevereiro

Samsung vai lançar caixa de som conectada com Bixby no 2º semestre

Sony atualiza design do Xperia XZ2 para competir com rivais

Fabricante chinesa Vivo anuncia celular com câmera 'escondida'

Sony lança fone de ouvido 'aberto' compatível com Siri e Google Assistant

Domingo, 25 de fevereiro

Alcatel lança primeiro smartphone com Android Go

Gigantes LG e Huawei fazem lançamentos tímidos na feira

Nokia traz de volta celular de 'Matrix', agora com 4G e apps

Câmera e inteligência artificial se destacam no Galaxy S9

Conheça os principais recursos do Samsung Galaxy S9

Veja os principais celulares lançados na feira de Barcelona

Sábado, 24 de fevereiro

O que esperar da feira de tecnologia móvel de Barcelona