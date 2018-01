Na Índia, smartphone e carro mais barato do mundo geram dúvidas - Link - Estadão

EFE

O smartphone Freedom 251 tem tela de 4 polegadas, processador de 1,3 GHz e sistema operacional Android O smartphone Freedom 251 tem tela de 4 polegadas, processador de 1,3 GHz e sistema operacional Android

Na semana passada, o lançamento do smartphone mais barato do mundo na Índia – onde nasceram também o carro e o tablet mais econômicos do planeta – renovou as dúvidas sobre este tipo de produto. Vendido por cerca de R$ 15, o smartphone Freedom 251, da pequena empresa local Ringing Bells, se uniu ao carro Tata Nano, lançado em 2009 por US$ 1,5 mil (cerca de R$ 6 mil) e do tablet Aakash, que chegou às lojas em 2011 para estudantes por US$ 22 (equivalente a R$ 88).

Ao contrário de seus antecessores, criticados desde o início pelos poucos benefícios que apresentavam ao cliente apesar do baixo preço, as dúvidas sobre o Freedom 251 foram totalmente opostas.

Leia também:

Índia bane serviço de ‘internet grátis’ do Facebook

Empresa indiana lança smartphone mais barato do mundo por R$ 15

A Associação Indiana de Celulares (ICA, na sigla em inglês) transferiu ao Ministério de Telecomunicações do gigante asiático sua incredulidade sobre como um aparelho com os serviços oferecidos por esse smartphone podia ser vendido a esse preço.

Segundo explicou à Agência Efe o diretor adjunto da ICA, Bijesh Kumar Roul, esse celular, contando com distribuição, impostos e outros tipos de custos adicionais, teria um preço mínimo de US$ 60 (R$ 240). Mesmo tendo subsídios do governo local e fazendo da internet seu único canal de vendas, “seu custo não poderia ser inferior a US$ 52 (R$ 208)”, diz Roul.

O diretor da ICA não quis especular, no entanto, sobre as causas que permitiram a Ringing Bells vende-lo a um preço tão barato e preferiu esperar a investigação das autoridades indianas.

As críticas sobre o carro mais barato do mundo, o Tata Nano, também surgiram pouco após seu lançamento, depois que seis destes pequenos veículos em forma de ovo queimaram na estrada, o que levou muitos a se perguntar quanto tinham economizado em segurança.

Divulgação

Em forma de ‘ovo’, Tata Nano foi lançado em 2009 por US$ 1,5 mil. Em forma de ‘ovo’, Tata Nano foi lançado em 2009 por US$ 1,5 mil.

As vendas do Tata Nano desde 2010 não fizeram mais que cair: de 70.431 veículos naquele ano a 16.903 no último ano fiscal. Além disso, segundo reconheceu o presidente emérito do Grupo Tata, Ratan Tata, promovê-lo como “o carro mais barato do mundo” foi um erro, devido às conotações negativas implícitas.

Uma opinião que não compartilha a publicitária indiana Vandana Katoch, que acredita que “promover-se como o mais barato” pode ser positivo. “É bom para fazer barulho e conseguir atenção”, diz Katoch, que trabalhou com uma das maiores empresas publicitárias da Índia, a DDB, e agora começou a dirigir sua própria companhia, a Clayground.