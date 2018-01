No aniversário de 10 anos do iPhone, relembre as principais versões do smartphone - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam/Files iPhone completa dez anos em 2017

Há 10 anos, o iPhone chegou às lojas e causou uma imensa euforia em todo mundo, por conta das funcionalidade e design diferentes de tudo o que foi visto até então. Naquela época, no entanto, era impossível saber que ele influenciaria tanto o futuro de outras áreas, como o audiovisual, software e telecomunicações, e até mesmo a vida de pessoas, que viriam a ser impactadas pelas transformações causadas pelo celular ao longo dos anos.

Assim, a equipe do Link relembrou, em um vídeo ao vivo, todas as antigas versões do smartphone da Apple, mostrando os seus avanços e o que mudou com o tempo. Confira: