Nokia ressuscita 3310 e traz nova versão do 'jogo da cobrinha' - Link - Estadão

Paul Hanna/Reuters Novo celular da Nokia foi lançado um dia antes do início do maior congresso de dispositivos móveis do mundo

Leia mais Marca Nokia volta ao mercado de smartphones

A fabricante finlandesa HMD Global, que tem os direitos de uso da marca Nokia, lançou hoje uma nova versão repaginada do celular básico Nokia 3310. Lançado há 17 anos, o celular icônico ficou conhecido como o celular 'inquebrável' da fabricante finlandesa, por sua construção sólida. Na nova versão, o aparelho ganhou design mais moderno e tela colorida, além de... uma nova versão de Snake, o popular jogo da cobrinha, que foi muito popular em todo o mundo durante a década de 1990. A nova versão do aparelho foi apresentada durante coletiva de imprensa em Barcelona, na Espanha, um dia antes do início do Mobile World Congress, principal congresso global de celulares.

Em sua nova versão, o Nokia 3310 oferece autonomia de bateria de 22 horas de conversação e até um mês em modo de espera. Ele será vendido em quatro diferentes cores: vermelho, amarelo, cinza e azul. Quando chegar às lojas na Europa, o produto será vendido por 49 euros (o equivalente a cerca de R$ 160). Ainda não há previsão de lançamento do produto no Brasil.

O popular "jogo da cobrinha", cujo objetivo era crescer a protagonista para seu maior comprimento possível, também está ganhou uma nova versão: agora colorida e com gráficos melhores, o game continua a ser controlado por meio de movimentos no teclado físico. Confira o resultado no vídeo abaixo, divulgado pela fabricante:

Quem ficou animado com a novidade, porém, deve saber que a nova versão do 3310 tem câmera de 2 megapixels, cuja qualidade fica muito abaixo das câmeras dos smartphones atuais. Além disso, a tela é de apenas 2,4 polegadas e não é sensível ao toque: é preciso usar os botões físicos do celular para controlar o que acontece na tela. Não espere também que vai conseguir usar aplicativos como o WhatsApp e o Spotify: só é possível enviar mensagens de texto (SMS) e escutar músicas no formato mp3, além de ouvir rádio FM.