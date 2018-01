Nos 10 anos do iPhone, Apple inova ao melhorar tecnologias já usadas por rivais - Link - Estadão

Justin Sullivan/AFP Evento da Apple aconteceu no Steve Jobs Theater, novo espaço da Apple dentro da sede inaugurada neste primeiro semestre de 2017

Em sua nova sede na Califórnia, idealizada pelo cofundador Steve Jobs, a Apple apresentou ontem três novos modelos de seu carro-chefe, o iPhone. Dois deles – o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus – prometem maior resistência e desempenho mais rápido aos usuários. Mas a estrela do evento foi o terceiro modelo da linha, o iPhone X. Seu nome faz menção aos 10 anos do aparelho, lançado por Jobs em 2007 e responsável por inúmeras revoluções no dia a dia de seus usuários.

O que se viu ontem no evento da empresa foi uma mudança de perfil: em vez de lançar inovações disruptivas, a companhia liderada por Tim Cook aprimorou tendências lançadas por rivais, adaptando-as ao “jeito Apple”. Características que saltam aos olhos no novo iPhone X, como a tela quase sem bordas, a tecnologia de reconhecimento facial ou o sistema de carregamento da bateria sem fio, já apareceram antes em celulares de concorrentes como Samsung e Lenovo.

No entanto, elas foram reapresentadas ao público de uma forma diferente. O sistema de reconhecimento facial, chamado de Face ID, por exemplo, poderá ser usado pelo usuário tanto para desbloquear a tela do celular, como para criar animações personalizadas e divertidas, os animojis. “A Apple até pode demorar para introduzir novidades. Mas quando ela incorpora essas tendências, faz melhor que os rivais, de um jeito relevante e divertido para consumidores”, avalia Tuong Nguyen, analista de pesquisas da consultoria Gartner. “É como se ela não falasse de tecnologia, mas sim, de como sua vida pode melhorar com ela.”

Mercado. Mostrar essas mudanças, porém, tem um preço: com lançamento previsto para 3 de novembro nos Estados Unidos, o novo iPhone X vai custar entre US$ 999 (na versão com 64 GB de armazenamento) e US$ 1.149 (com 256 GB de armazenamento). O aparelho ainda não tem data nem valor de lançamento previstos no Brasil.

É a primeira vez que um smartphone se aproxima da marca de US$ 1 mil – o concorrente Galaxy Note 8, da Samsung, anunciado há um mês, será vendido nos EUA por US$ 930. “O iPhone X é um aparelho que vai atrair os fãs da marca e também usuários que gostam de itens de luxo”, diz Frank Gillett, vice-presidente de pesquisas da consultoria norte-americana Forrester, ao Estado.

Para quem não pode pagar tanto, a empresa trouxe o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, com preços mais familiares para consumidores da Apple. Esses aparelhos marcam a primeira vez, desde o lançamento do iPhone 3GS, em 2009, que a companhia “pulou” a versão S do smartphone – que trazia melhorias incrementais. Os dois modelos chegam às lojas dos EUA em 22 de setembro, por preços a partir de US$ 699 e US$ 799, respectivamente.

Tradicionalmente, a Apple costuma aposentar uma linha de aparelhos sempre que lança uma nova. Essa tradição também foi rompida este ano e a empresa manteve os iPhones 6S e 6S Plus, lançados em 2014, à venda. Na prática, agora a Apple tem uma família de cinco gerações de dispositivos nas prateleiras – o mais barato deles é o iPhone SE, vendido nos EUA a US$ 350.

“É uma mudança de estratégia: ao mesmo tempo que traz um smartphone mais caro, a Apple expande o poder de escolha do consumidor, se aproximando do mercado de smartphones intermediários”, avalia Gillett, da Forrester. A ampliação faz a Apple aproximar seu modelo de negócios de rivais, como a Samsung e Lenovo, que têm opções para todos os gostos e bolsos.

Além do iPhone: veja os principais anúncios do evento da Apple











Foto: REUTERS/Stephen Lam Nesta terça-feira, 12, em Cupertino, na Califórnia, a Apple lançou o novos modelos de iPhone. Mas o evento de quase duas horas não apresentou novidades somente na linha de smartphones da empresa. Veja os outros anúncios do evento! Foto: REUTERS/Stephen Lam Na abertura do evento, Tim Cook, presidente executivo da Apple, subiu ao palco para homenagear Steve Jobs. O presidente disse que o espírito e a filosofia de Jobs serão sempre o DNA da Apple."Ele era um gênio. Uma das muitas formas que ele mostrou isso foi valorizando o talento de todo mundo com quem ele trabalhou. Ele pensava muito sobre o nosso ambiente de trabalho, e acreditava que devia inspirar as pessoas a criar um mundo melhor". O teatro em que o evento aconteceu leva o nome de Steve Jobs. Foto: Jim Wilson/The New York Times Tim Cook também falou sobre a nova sede da Apple, inaugurada no início deste ano. O lugar tem 9 mil árvores e um grande prédio central em formato de disco voador, onde fica o Teatro Steve Jobs. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Na sequência, Angela Hall, chefe de varejo da Apple, subiu ao palco para falar da nova proposta das lojas da Apple. Com salas de reuniões e áreas arborizadas, o design delas mudou. Para a executiva, elas são mais que lojas, "são lugares de reunião onde qualquer pessoa é bem-vinda; lugares onde se pode discutir sobre a Apple". O programa Today At Apple foi criado para que cada loja da empresa tenha atividades relacionadas a cultura, empreendedorismo, programação e educação. A executiva anunciou que a Apple vai construir uma nova loja em um prédio de cinco andares na Champs Elysée em Paris, além de reinaugurar o seu espaço da 5ª avenida em Nova York. Foto: REUTERS/Stephen Lam As primeiras novidades anunciados no Apple Watch foram o software Gym Kit, que permite que o aparelho se sincronize com aparelhos de academia e até mesmo avise o usuário quando seus batimentos cardíacos estiverem numa frequência fora do usual. A partir de agora, o todos os Apple Watch serão atualizados e seus dados serão enviados para a Universidade de Stanford, que participa do projeto Apple Heart Study — uma parceria que usa os dados do relógio para entender melhor o funcionamento do coração. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O novo Apple Watch Series 3 é o primeiro relógio da Apple que é independente do iPhone, já que pode receber um chip 4G, fazer chamadas de voz e se conectar à internet sem precisar de Wi-Fi. A versão simples do aparelho, sem telefonia celular, custará US$ 329. Já a com telefonia celular, custará US$ 399. O aparelho chega ao mercado em 22 de setembro. O Brasil não foi citado na apresentação. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez A Apple TV — aquele dispositivo similar ao Chromecast que é capaz de deixar qualquer TV inteligente — pode agora exibir vídeos com resolução Ultra HD. A Apple terá parcerias com emissoras norte-americanas para passar jogos ao vivo na Apple TV. Eddy Cue, Vice Presidente da Apple, anunciou uma biblioteca de filmes em 4K HDR no iTunes, além de parcerias com Netflix e Amazon Prime Video. A Apple TV 4K vai custar entre US$179 (32GB) e US$199 (64BG). Chega ao mercado no dia 22 de setembro. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez) Depois de quase uma hora de evento, Tim Cook volta ao palco para falar do tão esperado iPhone 8. Como de costume, a empresa lançou uma versão normal e a versão Plus. O corpo dos aparelhos está disponível nas cores prata, cinza e dourado, com design em alumínio revestido de vidro na parte frontal e traseira. A tela dos dispositivos é HD Display, a do iPhone 8 tem 4,7 polegadas e a do iPhone 8 Plus tem 5,5”. Outra novidade é que a Apple vai permitir que o iPhone tenha carregamento sem fio (a empresa escolheu a traseira de vidro para permitir que o aparelho tenha carregamento por indução mais fácil). Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone 8 ganhou um novo processador, o A11. Nele, são seis núcleos, dois dedicados a performance e quatro dedicados a alta eficiência. O processador gráfico do A11 é 30% mais rápido que o do chip anterior, o A10. Já a câmera do dispositivo passou por melhorias em sensores. O iPhone 8 manteve o padrão de uma câmera traseira de lente única de 12 megapixels, mas o iPhone 8 Plus traz duas lentes, ambas de 12 MP. A Apple diz que iPhone 8 é o melhor dispositivo para gravar vídeo, já que faz gravações a 60 fps com resolução 4K (Ultra HD). As câmeras também estão preparadas para trabalhar com realidade aumentada, bem como o chip A11. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O iPhone 8 terá dois tamanhos: 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 699. Já o iPhone 8 Plus terá os dois mesmos tamanhos, a partir de US$ 799. A pré-venda começa em 15 de setembro e os dois aparelhos começarão a ser vendidos no dia 22. Já a atualização para o iOS 11, novo sistema operacional da empresa, começa na próxima terça-feira, 19 de setembro. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O novo iPhone X, lançado para celebrar os dez anos de iPhone, tem tela de 5,8 polegadas, um pouco maior que a do iPhone 8 Plus, mas traz um design arredondado quase sem bordas. Além disso, o botão Home, que permite voltar para a tela inicial do dispositivo, desapareceu no novo modelo. A tela e a traseira são recobertas com vidro ultra resistente, e este é o primeiro aparelho da marca a vir com telas OLED. Na parte interna, o smartphone traz o processador A10 Bionic, com dois núcleos de processador e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). O usuário poderá desbloquear o aparelho somente ao olhar para a tela, mesmo no escuro. O smartphone chega com a nova versão do sistema operacional iOS 11 e será vendido nas cores preto e cinza. O iPhone X vai custar US$ 999.

Impacto. Após o lançamento, a empresa com maior valor de mercado do mundo, avaliada em US$ 830 bilhões, viu suas ações caírem 0,40% no pregão de ontem na bolsa de valores Nasdaq. Dois fatores explicam o desânimo dos investidores: uma falha durante a apresentação do Face ID e a demora na chegada do iPhone X às lojas.

Muitos analistas esperavam que o aparelho chegasse ao mercado norte-americano ainda neste mês ou, no máximo, no início de outubro. A chegada “tardia” pode atrapalhar o desempenho no final de ano, especialmente considerando que o Galaxy Note 8, da Samsung, vai chegar às lojas dos EUA na próxima sexta-feira, 15.