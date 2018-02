Dado Ruvic/Reuters Google anuncia mudanças em Android que visam atrair clientes da Apple

O Google está trabalhando para que a nova versão do Android suporte novos designs como telas múltiplas e telas flexíveis, além de melhorar a vida útil da bateria, disse a agência de notícias norte-americana Bloomberg. As novidades fazem parte de uma estratégia da empresa de bater de frente com o iPhone X, o último smartphone fabricado e lançado pela Apple.

Na atualização, o Android terá mais funcionalidades para a assistente virtual do Google, que concorre com Siri da Apple e Alexa da Amazon. O sistema operacional também permitirá que programadores criem funcionalidades que integraram a assistente virtual a seus aplicativos.

Segundo fontes da Bloomberg, um dos principais motivos da atualização é persuadir usuários de iPhone a trocarem seus aparelhos por dispositivos Android. Para isso, a empresa está melhorando a aparência e a funcionalidade de seu software.

Atualmente, os celulares com o sistema operacional Android dominam o mercado global de smartphones de médio e baixo custo. Já a Apple é a favorita dos usuários premium que gastam mais em aplicativos e outros serviços ligados ao celular.