Nova versão do Android traz novos emojis - Link - Estadão

O Google divulgou nesta quarta-feira, 13, mais novidades sobre a nova versão de seu sistema operacional para smartphones e tablets, conhecido provisoriamente como Android N. O sistema, que já pode ser testado pela comunidade de desenvolvedores, vai receber uma nova linha de emojis, que incluem um malabarista, um dançarino, fatias de bacon e um braço estendido para selfies.

De acordo com a empresa, o novo design dos ícones é menos abstrato e busca valorizar aparências mais humanas. Além disso, será possível alterar os tons de pele em todas as imagens de representação humana.

Outra funcionalidade promete auxiliar os usuários a executar algumas ações com mais agilidade: será possível inserir, na tela inicial, atalhos para determinadas funções e seções de aplicativos instalados no aparelho. Na prática, isso significa que o usuário poderá abrir a caixa de texto para enviar uma mensagem para um contato específico, visualizar o mapa de uma determinada região ou ainda acessar diretamente o próximo episódio de um seriado em aplicativos de streaming e de vídeo.

Desde a abertura do sistema para testes, no começo de março, o Google tem divulgado aos poucos detalhes do que esperar para o próximo Android. A principal novidade será a função “multi-janelas”, na qual smartphones e tablets poderão ter suas telas divididas para abrir dois aplicativos simultaneamente, seja em forma paisagem ou retrato.

Além disso, o sistema trará uma função que economiza bateria ao detectar que o celular não está em uso e outra que bloqueia aplicativos rodando em segundo plano para diminuir os gastos com dados de internet.

Outras novidades devem ser divulgadas durante a conferência para desenvolvedores Google I/O, que está programada para o final de maio. Segundo o diretor da divisão de Android, Hiroshi Lockheimer, a nova versão do sistema operacional deve chegar aos consumidores no terceiro trimestre deste ano.