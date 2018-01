Nova versão do Google Glass chega primeiro para empresas - Link - Estadão

EFE

O Google começou a distribuir discretamente uma nova versão dos óculos inteligentes Google Glass entre empresas do setor de saúde, manufatura e energia, segundo informou nesta segunda-feira o The Wall Street Journal.

A publicação, que cita fontes envolvidas com o projeto, afirma que os óculos têm um novo design, que não inclui uma estrutura metálica e conta com um botão que permite conectar o minicomputador do dispositivo a óculos diferentes.

As fontes informaram que o Google está distribuindo o novo protótipo “exclusivamente” para empresas e que a versão para os consumidores pode demorar pelo menos um ano para chegar ao mercado. Segundo o jornal financeiro, a empresa californiana não prevê fazer um lançamento oficial do novo protótipo.

Em vez disso, o Google optou por distribuir o novo modelo entre desenvolvedores que estão criando um software para utilizar os óculos em ambientes corporativos.

A versão inicial dos óculos, que foi vendida por US$ 1,5 mil, gerou polêmica porque os usuários podiam gravar vídeos em lugares públicos sem que ninguém percebesse.

O Google deixou de vender os óculos em janeiro e reconheceu que colocou o dispositivo no mercado antes de deixá-lo realmente pronto para os consumidores.

A gigante de tecnologia espera superar as preocupações sobre a privacidade com o atual modelo, que será usado principalmente em ambientes de trabalho.

Segundo o jornal, o novo modelo inclui um processador da Intel mais rápido, uma bateria com maior duração e melhor conexão sem fio.

/EFE