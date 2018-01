Finalmente é possível apagar apps Bolsa, Bússola e Casa do iPhone - Link - Estadão

AP Apresentação do iOS 10 durante a conferência da Apple para desenvolvedores

Ao adquirir um smartphone, o usuário encontrará em seu aparelho uma série de aplicativos pré-instalados. Alguns deles jamais serão utilizados e mesmo assim estão lá, ocupando espaço de armazenamento no aparelho e poluindo a grade de aplicativos. Até então, não era possível desinstalá-los, mas com a chegada nesta terça-feira, 13, da nova versão do sistema operacional da Apple, o iOS 10, agora usuários de iPhones e iPads terão liberdade de excluir aplicativos como o Bolsa, Notícias e Apple Watch.

Quem já atualizou o iOS já pode remover os seguintes apps: Calculadora, Calendário, Bússola, Contatos, FaceTime, Amigos, Casa, iBooks, iCloud Drive, iTunes Store, Mail, Mapas, Música, Notas, Podcasts, Lembretes, Bolsa, Vídeos, Notícias, Gravador, Apple Watch e Tempo.

Vale ressaltar que a remoção destes aplicativos não gera uma economia significativa de espaço de armazenamento. De acordo com a Apple, o espaço total ocupado pelos apps nativos seria de apenas 150 MB. A novidade, no entanto, é bastante bem-vinda para quem quer manter uma tela inicial mais limpa.

A Apple alerta que algumas funcionalidades do sistema podem sofrer alterações com a remoção de apps. As informações do aplicativo Contatos, por exemplo, serão mantidas no app Telefone. Se o usuário desinstalar os aplicativos iBooks, Mapas, Música e Podcasts, não será possível usá-los com o CarPlay, sistema da Apple para carros conectados.

Nem tudo estará perdido se bater um arrependimento depois de apagar um app. A restauração é simples porque todos os apps já estão disponíveis para download na App Store.

Como faz? Em primeiro lugar, é preciso atualizar o sistema. Existem duas maneiras para se fazer o download do iOS 10: pelo iTunes ou pelo próprio dispositivo. A primeira é mais indicada porque o download é mais rápido. O usuário precisa conectar o dispositivo ao computador e abrir o iTunes. Em seguida basta clicar nas opções "Resumo" e "Buscar Atualizações". Pelo aparelho, basta selecionar a opção "Transferir e Instalar", que se encontra na janela "Ajustes".

Uma vez instalado o iOS 10, é muito simples deletar qualquer aplicativo. Para isso, basta pressionar o ícone do app até ele começar a tremer. Em seguida, é preciso clicar no pequeno "x" que vai aparecer no canto superior do ícone do aplicativo e confirmar sua desinstalação.

A atualização para o iOS 10 está disponível para aparelhos a partir do iPhone 5. No iPad, está disponíveis nas versões a partir do iPad 4 e do iPad mini 2.