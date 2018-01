Nova versão do Moto G deve ter tela e bateria menores - Link - Estadão

Imagens e especificações do aparelho foram vazadas em site de comércio eletrônico

A nova versão do Moto G pode ser um pouco menor do que você espera: depois de aumentar gradativamente o tamanho do aparelho em suas últimas versões, a Lenovo deve reduzir o tamanho da tela e da bateria do Moto G5, que deve ser anunciado no final deste mês, no Mobile World Congress, em Barcelona.

Segundo imagens vazadas pelo e-commerce Ktronix, e descobertas pelo site Venture Beat, o aparelho deve ter tela de 5 polegadas – menos do que as 5,5 polegadas do Moto G4, lançado no ano passado. A versão "turbinada" do Moto G, que deve se chamar Moto G5 Plus, também foi reduzida, indo para 5,2 polegadas. Além disso, os dois aparelhos também vão perder em bateria, dos 3000 mAh no ano passado para 2800 mAh neste ano.

No entanto, a nova versão do Moto G terá melhorias na parte de performance, com processadores mais avançados (Snapdragon 430, no G5, e Snapdragon 625, no G5 Plus).

A câmera também vai mudar: o G5 terá uma câmera traseira de 13 megapixels, enquanto o G5 Plus terá uma câmera traseira de 13 megapixels com autofoco dual. Os dois aparelhos terão câmeras frontais de 5 megapixels. Outras especificações devem permanecer inalteradas, como a memória RAM de 2 GB.